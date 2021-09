Αθλητικά

ΑΕΚ - Λαμία: Προβλημάτισε αλλά νίκησε η Ένωση

Η ομάδα της Φθιώτιδας έβαλε δύσκολα στoν "Δικέφαλο".

Με δύσκολη νίκη 1-0 επί της Λαμίας, συνέχισε η ΑΕΚ τους αγώνες της στην 3η ημέρα της Super League. Χάρη στο γκολ του Αραούχο στο 67΄ η ομάδα του Βλάνταν Μιλόγεβιτς πήρε τους 3 βαθμούς στο ΟΑΚΑ και διατήρησε σε υψηλά επίπεδα την αυτοπεποίθησή της ενόψει του ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ στη Θεσσαλονίκη.

Εξαιρετικά διαβασμένη η Λαμία, έβαλε δύσκολα στην ΑΕΚ καθώς κατάφερε να μπλοκάρει δύο παίκτες-βαρόμετρα για την επιθετική παραγωγή των «κιτρινόμαυρων». Εξω από τα νερά τους έμοιαζαν οι Τσούμπερ και 'Αμραμπατ, ενώ και ο Γέβτιτς δεν ανταποκρίθηκε σε ρόλο οργανωτή. Έτσι, έμειναν κάποιες εμπνεύσεις του Σέρχιο Αραούχο που ήταν ορεξάτος και «ενοχλητικός» για την άμυνα των φιλοξενούμενων. Μια κεφαλιά του Τζαβέλα από κόρνερ του Γέβτιτς ήταν η καλύτερη στιγμή της Ένωσης στο πρώτο 45λεπτο, στο οποίο η ομάδα του Γρηγορίου δεν αισθάνθηκε ιδιαίτερη πίεση.

Στο 51΄ η Λαμία έχασε τεράστια ευκαιρία όταν μετά από κόρνερ ο Μανουσάκης εντελώς μόνος στο πρώτο δοκάρι έστειλε με κεφαλιά τη μπάλα άουτ. Οι φιλοξενούμενοι απείλησαν και λίγο αργότερα με τον Χατζισαφί να βάζει τελευταία στιγμή το τάκλιν στον Ελεθεριάδη, όμως η ΑΕΚ ήταν αυτή που κατάφερε να ανοίξει το σκορ. Έστω και με τη βοήθεια της τύχης από μονομαχία Βύντρα-Τάνκοβιτς, η μπάλα στρώθηκε ιδανικά στον Αραούχο ο οποίος την έστειλε στα δίχτυα με δυνατό αριστερό σουτ στο 67΄.

Νέα πολύ μεγάλη ευκαιρία για τη Λαμία στο 79΄, με τον Βλαχομήτρο να αστοχεί εντελώς μόνος απέναντι από τον Στάνκοβιτς, ενώ στο 83΄ οι φιλοξούμενοι ζήτησαν πέναλτι σε ανατροπή του Καραμάνου από τον Σάκχοφ. Το ματς με τον Λε Ταλέκ να «σημαδεύει» το δοκάρι στο 89΄ μετά από κόρνερ.

Έτσι, διά πυρός και σιδήρου, η ΑΕΚ κατάφερε να αποφύγει μία εντός έδρας απώλεια, ενόψει της πολύ πιο δύσκολης συνέχειας.



Οι συνθέσεις:

ΑΕΚ (Βλάνταν Μιλόγεβιτς): Στάνκοβιτς, Μισελέν (90+1΄ Σβάρνας), Βράνιες, Τζαβέλλας, Χατζισαφί, Λε Ταλέκ, Σιμάνσκι (64΄ Σάκχοφ), 'Αμραμπατ (46΄ Τάνκοβιτς), Τσούμπερ, Γέβτιτς (64΄ Ανσαριφάρντ), Αραούχο (73΄ Μάνταλος)

ΛΑΜΙΑ (Μιχάλης Γρηγορίου): Γκαραβέλης, Μαζουλουξής, Αντέτζο, Βύντρα, Σαραμαντάς, Τζανδάρης (66΄ Προβυδάκης), Νούνιες (88΄ Ορτέγκα), Ελευθεριάδης (74΄ Βάχομήτρος), Μανούσος (66΄ Τάιρον), Μανουσάκης (66΄ Καραμάνος), Ρόμανιτς

