Μπλίνκεν: Η Τουρκία να αποσύρει τα στρατεύματα της από την Λιβύη

Διάσκεψη για τη Λιβύη πραγματοποιήθηκε στο περιθώριο της 76ης Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

Την ανάγκη να αποχωρήσουν άμεσα οι τουρκικές δυνάμεις από τη Λιβύη, συμπεριλαμβανομένων όλων των ξένων στρατευμάτων και μισθοφόρων, υπογράμμισε ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Άντονι Μπλίνκεν. Η συγκεκριμένη τοποθέτηση του επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας έγινε κατά τη διάρκεια υπουργικής διάσκεψης που πραγματοποιήθηκε στο περιθώριο της 76ης Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

Η Υπουργική Διάσκεψη για την Λιβύη έγινε με τη συμμετοχή των χωρών της Διαδικασίας του Βερολίνου, όμορων Αφρικανικών κρατών και της Ελλάδας και της Ισπανίας, οι οποίες συμμετείχαν ως παρατηρητές. Κατά την τοποθέτηση του, ο Αμερικανός ΥΠΕΞ υποστήριξε εμφατικά την άμεση αποχώρηση όλων των ξένων στρατευμάτων και μισθοφόρων από την χώρα, μη διστάζοντας να κατονομάσει την Τουρκία.

Μπαράζ επαφών Δένδια στη Νέα Υόρκη

Την ίδια ώρα, σε διπλωματικά ανοίγματα σε νέες περιοχές συνεχίζεται το μπαράζ των επαφών που πραγματοποιεί ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας στη Νέα Υόρκη στο περιθώριο της 76ης Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, η Ελλάδα είναι έτοιμη να κάνει το επόμενο βήμα στη διεθνή σκηνή που θα κινείται πέραν του κλασσικού περιφερειακού δικτύου συνεργειών που έχει αναπτύξει στα Βαλκάνια, στην Ανατολική Μεσόγειο και στην Μέση Ανατολή.

Ως εκ τούτου, η ελληνική αντιπροσωπεία κάνει ανοίγματα σε νέες γεωγραφικές περιοχές με στόχο να καλλιεργηθούν σχέσεις με χώρες κλειδιά, οι οποίες διαδραματίζουν κομβικό περιφερειακό ρόλο. Μάλιστα, οι περισσότερες από αυτές τις χώρες είναι ή πρόκειται να γίνουν μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Κοινός παρονομαστής σε πολλές από αυτές τις συναντήσεις είναι οι κοινές αξίες ή η συναντίληψη σε βασικούς τομείς του Διεθνούς Δικαίου. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η συνάντηση με τον ΥΠΕΞ της Κόστα Ρίκα, η οποία είναι μια δημοκρατική χώρα που θα είναι μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας και έχει κοινή αντίληψη για το Δίκαιο της Θάλασσας με την χώρα μας.

Μάλιστα ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι στοχευμένες και πολυάριθμες επαφές με αφρικανικές χώρες, οι οποίες αντανακλούν την προσπάθεια της Αθήνας να ενισχύσει το διπλωματικό της αποτύπωμα σε μια γεωγραφική περιφέρεια όπου η Τουρκία έχει αναπτύξει ιδιαίτερη επιρροή. Αξίζει να σημειωθεί ότι η Ελλάδα είναι η πρώτη ευρωπαϊκή χώρα που θα στείλει εμβόλια στην Γκαμπόν, ενώ μέσα στους επόμενους μήνες δρομολογείται και επίσκεψη του Νίκου Δένδια στη Κένυα και την Ρουάντα.

