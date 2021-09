Life

“Ενώπιος Ενωπίω” με τον Νίκο Χατζηνικολάου κάθε Πέμπτη στον ΑΝΤ1

Η εκπομπή που συνεχίζει να γράφει την δική της, ξεχωριστή ιστορία στην ελληνική τηλεόραση, επανακάμπτει δυναμικά στις οθόνες μας.

Ο Νίκος Χατζηνικολάου επιστρέφει στο καθιερωμένο του ραντεβού με την εκπομπή που έχει γράψει τη δική της ιστορία για περισσότερες από τρεις δεκαετίες στο τηλεοπτικό τοπίο.

Την Πέμπτη 30 Σεπτεμβρίου, στις 23:30, η εκπομπή «Ενώπιος Ενωπίω» θα είναι και πάλι στους τηλεοπτικούς μας δέκτες.

Για άλλη μια χρονιά, είναι έτοιμη να βάλει τη δική της σφραγίδα με συνεντεύξεις που θα συζητηθούν. Εξομολογήσεις που θα συγκινήσουν. Καλεσμένοι που ξεχωρίζουν για την αλήθεια και τη διαδρομή τους.

Πρόσωπα που απασχόλησαν την κοινή γνώμη όσο λίγα, από την Πολιτική, την Οικονομία, τον Πολιτισμό και τον Αθλητισμό, ανοίγουν την καρδιά τους και μιλούν για όλα και για όλους, φωτίζοντας τις άγνωστες πτυχές της ζωής τους.

«Ενώπιος Ενωπίω», με τον Νίκο Χατζηνικολάου. Πρεμιέρα την Πέμπτη 30 Σεπτεμβρίου και κάθε Πέμπτη στις 23:30.

#EnwpiosEnwpiw

Συντελεστές

Σκηνοθεσία: Κατερίνα Βάχλα

Διεύθυνση εκπομπής: Πρόδρομος Παπαηλιόπουλος

Αρχισυνταξία: Μαρία Θεμελή

Υπεύθυνη καλεσμένων: Ευανθία Τασσοπούλου

Συντακτική ομάδα: Παρασκευή Γκόλτσιου - Γιώτα Δελέγκου