Μητσοτάκης: ο Ινφαντίνο του έδωσε τη φανέλα με το 9

Οι εξελίξεις στο ελληνικό ποδόσφαιρο βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης του Πρωθυπουργού με τον Πρόεδρο της FIFA, στη Νέα Υόρκη.

Θέματα κοινού ενδιαφέροντος, αλλά και οι εξελίξεις στο ελληνικό ποδόσφαιρο τέθηκαν επί τάπητος κατά τη συνάντηση του Πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Πρόεδρο της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο στη Νέα Υόρκη.

Ο κ. Ινφαντίνο δώρισε στον κ. Μητσοτάκη μια φανέλα της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου με τον αριθμό 9, καθώς και ένα σετ με τις χαρακτηριστικές κάρτες των διαιτητών, την κίτρινη και την κόκκινη.

Από την πλευρά του, ο κ. Μητσοτάκης προσέφερε στον κ. Ινφαντίνο ένα συλλεκτικό ρολόι για τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση.

FIFA President Gianni Infantino presents @kmitsotakis, the Prime Minister of Greece, with a personalised @FIFAcom jersey prior to a meeting around the 76th Session of the @UN General Assembly in New York, USA pic.twitter.com/sUm8c52CS4