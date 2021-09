Αθλητικά

Λιγκ Καπ Αγγλίας: Αποκλεισμός της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η Γουέστ Χαμ “πέταξε έξω” την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στον 3ο γύρο του Λιγκ Καπ.

Η Γουέστ Χαμ έκανε τη μεγάλη έκπληξη στον 3ο γύρο του League Cup Αγγλίας βγάζοντας εκτός την φιλόδοξη εφέτος Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Το γκολ του Αργεντινού Μανουέλ Λανζίνι στο 9ο λεπτό έκρινε την αναμέτρηση στο “Old Trafford”, με τους “κόκκινους διάβολους” να πιέζουν στο υπόλοιπο του αγώνα, αλλά να μην φτάνουν στην ισοφάριση.

Με δύο γκολ στο δεύτερο μέρος η Λέστερ επικράτησε 2-0 εκτός έδρας της Μίλγουολ και προκρίθηκε, ενώ άνετη πρόκριση πήρε και η Άρσεναλ, με 3-0 επί της Γουΐμπλεντον (Λακαζέτ, Σμιθ-Ρόου και Ενκετιά οι σκόρερ) στο “Emirates”.

Στη διαδικασία των πέναλτι πανηγύρισαν Τσέλσι και Τότεναμ απέναντι σε Άστον Βίλα (4-3) και Γουλβς (3-2).

Τα αποτελέσματα του 3ου γύρου του αγγλικού Λιγκ Καπ:

Μπρέντφορντ - Όλνταμ: 7-0

Μπέρνλι - Ροτσντέιλ: 4-1

Φούλαμ - Λιντς: 5-6 πέν. (0-0 κ.α.)

Μάντσεστερ Σίτι - Γουίκομ: 6-1

Νόριτς - Λίβερπουλ: 0-3

Πρέστον - Τσέλτεναμ: 4-1

ΚΠΡ - Έβερτον: 8-7 πέν. (2-2 κ.α.)

Σέφιλντ Γιουν. - Σαουθάμπτον: 2-4 πέν. (1-1 κ.α.)

Γουότφορντ - Στόουκ Σίτι: 1-3

Γουίγκαν - Σάντερλαντ: 0-2

Μπράιτον - Σουόνσι: 2-0

Άρσεναλ - Γουίμπλεντον: 3-0

Τσέλσι - Άστον Βίλα: 4-3 πεν. (1-1 κ.α.)

Μάντσεστερ Γιουν. - Γουέστ Χαμ: 0-1

Μίλγουολ - Λέστερ: 0-2

Γουλβς - Τότεναμ: 2-3 πεν. (2-2 κ.α.)

Ειδήσεις σήμερα:

Καλλιθέα: Επίθεση σε πολυκατοικία (βίντεο)

Μητσοτάκης: ο Ινφαντίνο του έδωσε τη φανέλα με το 9

Κορονοϊός - ΕΟΔΥ: rapid test δωρεάν την Πέμπτη σε 167 σημεία