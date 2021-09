Κοινωνία

Καλλιθέα: Επίθεση σε πολυκατοικία (βίντεο)

Άγνωστοι έκαναν τα ξημερώματα “γυαλιά-καρφιά” την είσοδο της πολυκατοικίας.

Ήταν γύρω στις 02.30 τα ξημερώματα της Πέμπτης, όταν άγνωστοι εξαπέλυσαν επίθεση στην είσοδο πολυκατοικίας στην Καλλιθέα. Συγκεκριμένα, πέταξαν μπουκάλι με κροτίδα, σπάζοντας τα τζάμια, ενώ εκδηλώθηκε μικρή εστία φωτιάς.

Έντρομοι οι ένοικοι πετάχτηκαν από τα κρεβάτια τους κι έσπευσαν να δουν τι συμβαίνει.

Επί τόπου έσπευσαν έξι πυροσβέστες με δύο οχήματα, αλλά τη φωτιά είχαν σβήσει ήδη οι ένοικοι.

Από την επίθεση σημειώθηκαν μόνο υλικές ζημιές στην τζαμαρία της εισόδου της πολυκατοικίας, ενώ δεν υπήρξαν τραυματισμοί.

Δείτε το σχετικό βίντεο από την εκπομπή “Καλημέρα Ελλάδα”:

