Πολιτική

Δένδιας: Πρώτη συμμετοχή σε υπουργική διάσκεψη για τη Λιβύη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το διπλωματικό άνοιγμα στην Αφρική και η υποψηφιότητα της Ελλάδας για μία θέση στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ.

Για το πιο πρόσφατο επεισόδιο της τουρκικής παραβατικότητας είχε την ευκαιρία να ενημερώσει τους Ευρωπαίους ομολόγους του ο Νίκος Δένδιας κατά τη διάρκεια της συνάντησης των ΥΠΕΞ της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, ο Έλληνας Υπουργός παρουσίασε χάρτη με τη παρουσία των τουρκικών πολεμικών πλοίων, τα οποία βρίσκονται σε απόσταση μόλις δέκα μιλίων από τις ανατολικές ακτές της Κρήτης, προκειμένου να οπτικοποιήσει το μέγεθος της πρόκλησης αλλά και τον παραλογισμό της τουρκικής συμπεριφοράς.

Ερμηνεύοντας αυτή τη νέα όξυνση της τουρκικής παραβατικότητας, οι διπλωματικές πηγές εκτίμησαν ότι η Άγκυρα θεωρεί ότι έχει αποκτήσει ένα νέο πολιτικό κεφάλαιο που της επιτρέπει να κινηθεί προς αυτή την κατεύθυνση λόγω του ρόλου που παίζει στο Αφγανιστάν. Εκτίμησαν, ωστόσο, ότι πρόκειται για μια λάθος θεώρηση των πραγμάτων και υπενθύμισαν ότι o Πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, αρνήθηκε να παραχωρήσει συνάντηση στον Πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στο πλαίσιο της ΓΓ του ΟΗΕ, ενώ ο Αμερικανός ΥΠΕΞ ζήτησε την απομάκρυνση των τουρκικών στρατευμάτων από την Λιβύη.

Πρώτη συμμετοχή της Ελλάδας στην υπουργική διάσκεψη για την Λιβύη

Ο Νίκος Δένδιας είχε την ευκαιρία να αναλύσει διεξοδικώς τις τελευταίες εξελίξεις στη Λιβύη με τον Αλγερινό ομόλογο του. Όσον αφορά τις εκλογές που έχουν προγραμματιστεί για τον ερχόμενο Δεκέμβρη, η ελληνική πλευρά ξεκαθάρισε ότι θεωρεί την ολική απομάκρυνση των ξένων στρατευμάτων και των μισθοφόρων ως βασική προϋπόθεση για τη διεξαγωγή αδιάβλητων εκλογών.

Επιπλέον, οι διπλωματικές πηγές εκτίμησαν ότι μια σημαντική εξέλιξη που έλαβε χώρα στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ είναι το γεγονός ότι δέχθηκε η Γερμανία τη συμμετοχή της Ελλάδας με καθεστώς χώρας παρατηρητή στην Υπουργική Διάσκεψη για την Λιβύη. Αυτό εκλήφθηκε ως ένα θετικό βήμα και υπάρχει η εκτίμηση ότι θα μπορέσει η χώρα μας στο εγγύς μέλλον να συμμετέχει πιο ενεργά σε αυτές τις διπλωματικές διεργασίες.

Το διπλωματικό άνοιγμα στην Αφρική

Οι διπλωματικές πηγές υπογράμμισαν τον στοχευμένο χαρακτήρα των επαφών που έχει ο Υπουργός στο περιθώριο της ΓΓ του ΟΗΕ, λέγοντας ότι εντάσσονται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο στρατηγικής για την ανάπτυξη σχέσεων με χώρες με τις οποίες η Ελλάδα δεν είχε παραδοσιακά στενή επαφή. Υπό αυτό το πρίσμα, πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις με σειρά Αφρικανικών κρατών. Πέραν από τις εξαιρετικές σχέσεις με την Αίγυπτο, η Ελλάδα επιδιώκει την ανάπτυξη στενών επαφών με την Ρουάντα, η οποία μπορεί να λειτουργήσει ως πύλη εισόδου στη Κεντρική Αφρική. Όσον αφορά την Αίγυπτο, οι πηγές εκτίμησαν ότι δεν υπάρχει κάποια χειροπιαστή πρόοδος στη φερόμενη διπλωματική προσέγγιση της Άγκυρας με το Κάιρο.

Οι διπλωματικές πηγές χαρακτήρισαν μυωπική τη προσέγγιση που θέλει την Αφρική να είναι μια μακρινή περιοχή που δεν συνδέεται άμεσα με τα θέματα που αφορούν την Ελλάδα. Όπως σημείωσαν, η κατάσταση στο Σαχέλ έχει μεγάλο αντίκτυπο σε θέματα ασφαλείας αλλά και στη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών. Υπό αυτό το πρίσμα, τόνισαν με νόημα ότι χρειάζεται διπλωματική παρουσία προκειμένου μια χώρα να μπορεί να έχει λόγο και να είναι συμμέτοχος στη διαμόρφωση των εξελίξεων.

Υποψηφιότητα της Ελλάδας για μια θέση στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ

Η Ελλάδα επιδιώκει να θέσει υποψηφιότητα για μια θέση στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ και υπό αυτό το πρίσμα επιχειρεί να κάνει νέα διπλωματικά ανοίγματα και να καλλιεργήσει σχέσεις πέρα από το παραδοσιακό πλέγμα των συνεργείων που έχει αναπτύξει στα Βαλκάνια, στην Ανατολική Μεσόγειο και στη Μέση Ανατολή. Οι διπλωματικές πηγές υπογράμμισαν ότι οι χώρα μας επιθυμεί να έχει στενές επαφές με όλα τα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας, φέρνοντας ως παράδειγμα την περίπτωση της Ιρλανδίας, η οποία έπαιξε ένα θετικό και καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση του λεκτικού της προεδρικής ανακοίνωσης που εξέδωσε το Συμβούλιο Ασφαλείας για το μερικό άνοιγμα των Βαρωσίων στην Κύπρο το περασμένο καλοκαίρι.

Ειδήσεις σήμερα:

Μητσοτάκης: ο Ινφαντίνο του έδωσε τη φανέλα με το 9

Σάμος - KYT: Γκρέμισαν τα “απομεινάρια” στο Βαθύ (εικόνες)

Κορονοϊός - ΕΟΔΥ: rapid test δωρεάν την Πέμπτη σε 167 σημεία