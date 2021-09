Κοινωνία

Καιρός - Αρνιακός: Φθινοπωρινή “παρένθεση” με βροχές και καταιγίδες (βίντεο)

Ο μετεωρολόγος Τάσος Αρνιακός παρουσιάζει την εξέλιξη των καιρικών συνθηκών.

Ο μετεωρολόγος του ΑΝΤ1, Τάσος Αρνιακός, μιλώντας στην εκπομπή “Καλημέρα Ελλάδα”, τόνισε πως ο καιρός αναμένεται να βελτιωθεί από το μεσημέρι και μετά.

«Το φθινόπωρο προσπαθεί να δείξει τα δόντια του», ανέφερε, σημειώνοντας πως τη νύχτα εκδηλώθηκαν βροχές στην κεντρική Μακεδονία, την ανατολική Θεσσαλία, τις Σποράδες, ενώ ειδικότερα στην Εύβοια «έριξε αρκετό νερό».

Το πρωί έβρεξε στα βόρεια προάστια της Αττικής, στις Κυκλάδες και στην Κρήτη. «Η κακοκαιρία προχωρά γρήγορα νοτιότερα», δήλωσε ο Τάσος Αρνιακός, προαναγγέλλοντας πως το σκηνικό του καιρού θα βελτιωθεί από το μεσημέρι και μετά.

Βοριάδες 6-7 και τοπικά 8 μποφόρ πνέουν στο Αιγαίο και η θερμοκρασία έχει σημειώσει αισθητή πτώση σε όλη τη χώρα.

