Αρνητές κορονοϊού - Δημητρακόπουλος: θεσμική ντροπή οι προσαγωγές εκπαιδευτικών (βίντεο)

Γιατί μίλησε για “μηνύσεις για τα σκουπίδια”. Τι αναφέρει για καθυστέρηση παρέμβασης από την ηγεσία της Δικαιοσύνης.

«Εάν είναι ανίκανοι να προσφέρουν στα παιδιά τους την μόρφωση, θα υπάρξει παρέμβαση των Αρχών και της Πολιτείας, προκειμένου οι γονείς να διασφαλίσουν το συμφέρον του παιδιού», είπε ο δικηγόρος Μιχάλης Δημητρακόπουλος, σχολιάζοντας τις περιπτώσεις μαθητών που αναγκάζονται να επαναλάβουν την τάξη τους, λόγω απουσιών την περσινή σχολική χρονικά, καθώς οι γονείς του αρνούνταν τα παιδιά να υποβληθούν σε self test και να φορούν μάσκες.

Σε ότι αφορά τις προσαγωγές εκπαιδευτικών μετά τις μηνύσεις αρνητών του κορονοϊού, ο ποινικολόγος επεσήμανε στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα», ότι «είναι αδιανόητο αυτό που συμβαίνει με τους καθηγητές που εφαρμόζουν τον νόμο, προσπαθούν να μάθουν στα παιδιά μας γράμματα και τηρούν τα υγειονομικά πρωτόκολλα που ισχύουν παγκοσμίως για την αντιμετώπιση του κορονοϊού. Πρέπει να παρέμβει ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου. Οι καθηγητές μηνύονται για εσχάτη προδοσία και για εγκληματική οργάνωση και για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. Αδιανόητα πράγματα. Είναι δυνατόν να υπάρχουν εισαγγελείς που διατάζουν να γίνονται προσαγωγές δασκάλων και καθηγητών; Ξέρετε τι είναι να σε βάζουν στο αστυνομικό όχημα και να μένεις στο αστυνομικό τμήμα για 1-2 ώρες. Είναι θεσμική ντροπή αυτό».

«Είναι θεσμική κατάντια δάσκαλοι και καθηγητές, που μοχθούν για την μάθηση των παιδιών μας, να διασύρονται έτσι, με μηνύσεις που είναι για τα σκουπίδια. Υπήρξε η πρωτοβουλία του Υπ. Προστασίας του Πολίτη να μην γίνονται προσαγωγές. Έχει καθυστερήσει η Εισαγγελία του Αρείου Πάγου να αναλάβει δράση», προσέθεσε ο κ. Δημητρακόπουλος.

Όπως επεσήμανε ο ποινικολόγος, «ένα κομμάτι της κοινωνίας μας δεν πιστεύει στον κορονοϊό και τον εμβολιασμό. Έχουν δικαίωμα να προσφύγουν στην Δικαιοσύνη. Όμως, πρέπει να υπάρξει εγκύκλιος του Αρείου Πάγου, σε συνέχεια των αποφάσεων του ΣτΕ υπέρ της νομιμότητας των μέτρων και των υγειονομικών πρωτοκόλλων, που να λέει ότι μηνύσεις με τέτοιο περιεχόμενο είναι για τα σκουπίδια και για αυτές δεν πρέπει να γίνονται προσαγωγές εκπαιδευτικών».

Κατέληξε λέγοντας ότι θα πρέπει να ενταθούν οι προσπάθειες πειθούς των αρνητών εμβολιασμού έναντι του κορονοϊού, καθώς είναι σημαντικό κομμάτι της κοινωνίας, τονίζοντας ότι δεν θα λειτουργήσει υπέρ κάποιου ο «κοινωνικός αυτοματισμός» με τις διαμάχες μεταξύ πολιτών για το εν λόγω θέμα.

