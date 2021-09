Κοινωνία

Γυναικοκτονία στην Ρόδο: Ο δράστης και το “βεβαρυμμένο παρελθόν” του

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σε πλήρη εξέλιξη η αστυνομική έρευνα για την δολοφονία της εκπαιδευτικού. Ανατριχιαστικά στοιχεία έρχονται στο φως για τον δράστη και αυτόχειρα.

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται από την 15.00 ώρα της Τετάρτης έρευνα των αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Ρόδου για την πλήρη εξιχνίαση εγκλήματος πάθους στο νησί της Ρόδου με θύμα την 31χρονη εκπαιδευτικό Θεοδώρα Ζαχαριά του Τριαντάφυλλου και δράστη τον Κώστα Μοίρα του Νικολάου 40 ετών που αυτοκτόνησε λίγη ώρα μετά τον φόνο στην οικία του.

Περί ώραν 15.00 το μεσημέρι της Τετάρτης κι ενώ η άτυχη εκπαιδευτικός που διατηρούσε σχέση με τον δράστη επί δίμηνο περίπου, την οποία φέρεται να είχε διακόψει πρόσφατα, στάθμευε το αυτοκίνητο της στην οδό Μόσχας στο Ροδίνι, ο δράστης, που επέβαινε σε ένα ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο μάρκας Golf, χρώματος άσπρου, την προσέγγισε και την σκότωσε πυροβολώντας την με κυνηγετική καραμπίνα, που κατείχε νόμιμα, δύο φορές από την πλευρά του συνοδηγού και διέφυγε από το σημείο.

Αυτόπτες μάρτυρες ενημέρωσαν την άμεση δράση και το ΕΚΑΒ που έσπευσαν στο σημείο και με βάση τα στοιχεία που συγκέντρωσαν ξεκίνησαν ανθρωποκυνηγητό για την σύλληψη του δράστη.

Πληροφορίες που ανέφεραν ότι στο όχημα επέβαινε και δεύτερο άτομο διαψεύστηκαν

Αστυνομικοί της σήμανσης και ο ιατροδικαστής συγκέντρωναν στοιχεία και βρήκαν στο σημείο δύο κάλυκες από την καραμπίνα, ενώ στην Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Ρόδου σήμανε συναγερμός για τον εντοπισμό του δράστη.

Λίγη ώρα αργότερα ενημερώθηκαν για δεύτερο πυροβολισμό στην οδό Μητροπολίτη Ιωακείμ στον συνοικισμό Θεοτόκου.

Εκεί βρήκαν τον δράστη νεκρό. Είχε αυτοπυροβοληθεί με την ίδια καραμπίνα εντός του υπνοδωματίου της οικίας που μίσθωνε κι άφησε σημείωμα στο οποίο ανέφερε πως δεν έχει νόημα η ζωή του χωρίς την σύντροφο του!

Τα κλειδιά του αυτοκινήτου βρέθηκαν εντός της ίδιας οικίας. Στην ίδια οικία διέμενε και η 31χρονη πριν διακόψει τον δεσμό τους.

Περιττό να τονιστεί ότι ολόκληρη η κοινωνία της Ρόδου είναι σοκαρισμένη από τη δολοφονία αυτή, καθώς μάλιστα “εντάσσεται” στις τόσες άλλες, που έχουν διαπραχθεί στη χώρα στο τελευταίο διάστημα και προκαλούν εντονότατη ανησυχία και γενικό προβληματισμό.

Σημειωνέται ότι ο 40χρονος έχει επιδείξει επιθετική συμπεριφορά έναντι συντρόφων του και στο παρελθόν.

Ποιο συγκεκριμένα μόλις πρόσφατα ολοκληρώθηκε προκαταρκτική εξέταση που παραγγέλθηκε από την Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Ρόδου για εκβίαση και πρόσκληση σωματικών βλαβών σε 40χρονη σύντροφο του. Η 40χρονη επί 4μήνο υποψιαζόταν ότι είχε τοποθετήσει κρυφή κάμερα και παρακολουθούσε την κάθε της κίνηση.

Σε πρώην σύζυγό του ο 40χρονος είχε προκαλέσει ομοίως προβλήματα. Η πρώην σύζυγός του είχε προσφύγει συγκεκριμένα, όντας σε διάσταση μαζί του, στα αστικά και ποινικά δικαστήρια με αίτημα την έκδοση απόφασης με την οποία θα του απαγορευτεί να προσβάλλει την προσωπικότητά της, καθώς και να μην πλησιάζει την ίδια, την κατοικία και τον τόπο εργασίας της, στα 500 μέτρα.

Είχε ζητηθεί να παύσει να την παρακολουθεί και να εμποδίζει την ελεύθερη κίνησή της, να παύσει να παραβιάζει το άσυλο της κατοικίας της και το απόρρητο της ιδιωτικής της ζωής και τέλος να απέχει από κάθε παράνομη πράξη εις βάρος της ψυχικής και σωματικής της υγείας, ώστε να προληφθεί η καθημερινά απειλούμενη σωματική της ακεραιότητα.

Είχε τελέσει με τον 40χρονο πολιτικό γάμο το έτος 2011 και ο έγγαμος βίος τους παρουσίασε από την αρχή πολλά προβλήματα, αποκλειστικά εξαιτίας της συμπεριφοράς του, καθώς σε κάθε διαφωνία τους, έσπαγε ό,τι έβρισκε μπροστά του, μιλούσε απαξιωτικά για εκείνη και την οικογένειά της, την εξύβριζε και την χτυπούσε, προσπαθούσε να την μειώσει ως άνθρωπο και γυναίκα και δεν συνείσφερε καθόλου στις οικογενειακές ανάγκες.

Είχε περιγράψει στα δικόγραφα περιστατικά βίας και απειλών εις βάρος της που ακολούθησαν, ενώ υποστήριξε ότι την εκβίασε.

Υποστηρίζει ακόμη ότι σε μια περίσταση με την απειλή όπλου την απήγαγε και την έβαλε να οδηγεί το αυτοκίνητό της, ενώ ο ίδιος βρισκόταν στο πίσω κάθισμα με την κάννη του όπλου να την σημαδεύει.

Ισχυρίζεται ότι την υποχρέωσε να κοιμηθούν σε ξενοδοχείο, ενώ μετά από μήνυσή της και ενώ είχε τελειώσει το αυτόφωρο, σκαρφάλωσε τον μαντρότοιχο της οικίας της, και επιχείρησε να την πλησιάσει, αλλά εκδιώχθηκε από ιδιωτικό αστυνομικό και τον σκύλο του, τους οποίους είχε προσλάβει ο πατέρας της, για την ασφάλειά της.

Πηγή: dimokratiki.gr