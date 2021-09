Οικονομία

Κληρονομιές: Πως θα φορολογούνται από την 1η Οκτωβρίου

Τι θα ισχύει με τις νέες διατάξεις για γονικές παροχές και δωρεές κινητής κι ακίνητης περιουσίας. Ποιους αφορά η αύξηση στο αφορολόγητο. Οι κλιμακωτοί συντελεστές που επιβάλλονται στις κληρονομιές.

Με ενιαίο συντελεστή 10% θα φορολογούνται από την 1η Οκτωβρίου γονικές παροχές και δωρεές κινητής και ακίνητης περιουσίας προς συγγενείς της πρώτης κατηγορίας εφόσον η αξία τους υπερβαίνει τα 800.000 ευρώ ανά φυσικό πρόσωπο ενώ για τις κληρονομιές οι συντελεστές παραμένουν αμετάβλητοι από 1,5% έως και 10% με την απαλλαγή να καλύπτει μόνο τα πρώτα 150.000 ευρώ.

Το υπουργείο Οικονομικών προχωρά στην άμεση κατάθεση των σχετικών διατάξεων στη Βουλή ώστε να ενεργοποιηθούν από την 1η Οκτωβρίου, την ώρα που στα γραφεία των συμβολαιογράφων καταγράφεται ήδη αυξημένη κίνηση για αφορολόγητες μεταβιβάσεις περιουσίας από γονείς και παππούδες αξίας έως 800.000 ευρώ.

Οι διατάξεις θα προβλέπουν πως από την 1η Οκτωβρίου, το αφορολόγητο όριο για γονικές παροχές ανά γονέα ή δωρεές προς συγγενείς πρώτης κατηγορίας, όπως αυτή ορίζεται στη φορολογία κεφαλαίου, ορίζεται στο ποσό των 800.000 ευρώ. Από αυτό το ύψος και πάνω θα επιβάλλεται συντελεστής 10%.

Η πρώτη κατηγορία αφορά τους συζύγους, πρόσωπα που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, παιδιά, εγγόνια και γονείς ενώ το όριο των 800.000 ευρώ αφορά τόσο ακίνητη περιουσία όσο και κινητή ( μετοχές, ομόλογα, επιχειρήσεις, μετρητά).

Σήμερα, η κλίμακα γονικών παροχών, δωρεών, κληρονομιών για συγγενείς πρώτου βαθμού έχει αφορολόγητο 150.000 ευρώ και στη συνέχεια επιβάλλεται φόρος με συντελεστή 1% για τα επόμενα 150.000 ευρώ, 5% για το τμήμα από 300.000 έως 600.000 ευρώ και 10% για αξία άνω των 600.000 ευρώ.

Πρακτικά λοιπόν σήμερα γονική παροχή ακινήτων αξίας 300.000 κοστίζει 1.500 σε φόρο, στα 600.000 ευρώ ο φόρος είναι 16.500 και στα 800.000 ευρώ 36.500 ευρώ. Από την 1η Οκτωβρίου, οι επιβαρύνσεις αυτές διαγράφονται τόσο για γονικές παροχές όσο και για δωρεές στους συγγενείς της πρώτης κατηγορίας.

Οι επιβαρύνσεις παραμένουν αμετάβλητες για κληρονομιές. Το αφορολόγητο παραμένει στα 150.000 ευρώ και στη συνέχεια επιβάλλονται κλιμακωτοί συντελεστές όπως σήμερα από 1% έως και 10% ( πάνω από 600.000 ευρώ) ενώ ισχύει και θα συνεχίσει να ισχύει ειδικό αφορολόγητο φόρου κληρονομιάς 400.000 ευρώ για τον επιζώντα σύζυγο (μετά από 5 έτη γάμου) και τα ανήλικα τέκνα του.

