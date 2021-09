Πολιτική

Πλεύρης: “Βολές” κατά ΣΥΡΙΖΑ για τα μονοκλωνικά αντισώματα

Για «φθηνή αντιπολιτευτική υστερία» έκανε λόγο ο Υπουργός Υγείας.

Δριμεία επίθεση κατά του ΣΥΡΙΖΑ εξαπέλυσε ο Υπουργός Υγείας, Θάνος Πλεύρης, με αφορμή όσα υποστήριξε η Κουμουνδούρου περί δικαίωσης μετά τη συμφωνία που υπέγραψε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την προμήθεια θεραπείας με μονοκλωνικά αντισώματα για ασθενείς με COVID-19.

«Δυστυχώς, για μια ακόμα φορά, ο ΣΥΡΙΖΑ κερδοσκοπεί με την Υγεία των Ελλήνων πολιτών, διαστρεβλώνοντας την αλήθεια και δυναμιτίζοντας την εθνική προσπάθεια για μεγαλύτερη εμβολιαστική κάλυψη του πληθυσμού», υπογραμμίζει ο Υπουργός Υγείας.

Απαντώντας στην «ανέξοδη ανακοίνωση που έγινε για λόγους εντυπωσιασμού και “φτηνής” αντιπολίτευσης», ο κ. Πλεύρης επεσήμανε:

«Το Υπουργείο Υγείας, με σοβαρότητα και υπευθυνότητα, από τον Φεβρουάριο του 2021 συμμετέχει στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Κοινής Προμήθειας μονοκλωνικών αντισωμάτων, και μάλιστα σε όλες τις συμφωνίες που έχουν συναφθεί μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των φαρμακευτικών εταιριών. Επομένως η Ελλάδα παρακολουθεί πλήρως και συμμετέχει σε όλες τις διαδικασίες προμηθειών των θεραπειών με μονοκλωνικά αντισώματα.

Η βασική συνισταμένη χορήγησης μονοκλωνικών αντισωμάτων είναι η κάλυψη έναντι των επικρατέστερων μεταλλάξεων του ιού στην εκάστοτε χώρα, σε συνδυασμό βεβαίως με τις γνωματεύσεις του αρμόδιου Οργανισμού Φαρμάκων.

Η χώρα, όπως επιτάσσει η διεθνής πρακτική, ανέμενε αποτελέσματα των κλινικών δοκιμών τα οποία δημοσιεύτηκαν μόλις τον Αύγουστο του 2021, και υποδείκνυαν ότι η χορήγηση των μονοκλωνικών αντισωμάτων μπορεί υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις να βελτιώσει την επιβίωση σε υψηλού κινδύνου μη νοσηλευόμενους ασθενείς με COVID-19. Επιπρόσθετα, με βάση αποτελέσματα κλινικών μελετών φάσης ΙΙΙ που δημοσιεύτηκαν στις 3 Αυγούστου, υπήρξαν θετικά αποτελεσματα στις μεταλλάξεις του ιού συμπεριλαμβανομένης και της Δέλτα.

Τα αποτελέσματα αυτά, καθιστούν πλέον τη θεραπεία αυτή, ως πιθανή επιλογή για την Ελλάδα, με βάση την επιδημιολογική κατάσταση που επικρατεί, ως μια ωστόσο θεραπεία που δεν έχει λάβει έγκριση και επομένως πρέπει να διατίθεται υπό αυστηρές και συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Η επιπολαιότητα του ΣΥΡΙΖΑ, επικαλούμενη τους νοσηλευόμενους σε ΜΕΘ ασθενείς, έγκειται στην παντελή επιστημονική άγνοια ότι η θεραπεία των μονοκλωνικών αντισωμάτων δεν πρέπει να χορηγείται σε ασθενείς που απαιτούν υψηλή ροή οξυγόνου, αλλά σε ασθενείς που βρίσκονται στα αρχικά στάδια της νόσου.

Οι θεραπείες μονοκλωνικών αντισωμάτων κατά της COVID-19, που λόγω του ότι δεν έχουν λάβει εγκρίσεις από τα αρμόδια όργανα και η επάρκεια τους είναι περιορισμένη, θα είναι διαθέσιμες στο Εθνικό Σύστημα Υγείας ως πιλοτική διαδικασία, άμεσα και όταν κριθούν ενδεδειγμένες βάσει των διεθνών κανόνων.

Η Κυβέρνηση λαμβάνει τις αποφάσεις της για την αντιμετώπιση της πανδημίας με βάση την επιστημονική έρευνα και την Ευρωπαϊκή πρακτική και όχι με γνώμονα τον καιροσκοπισμό των εντυπώσεων που χρησιμοποιεί ο ΣΥΡΙΖΑ.

Προς τούτο το Υπουργείο Υγείας ήδη έχει επεξεργαστεί διάταξη που θα ορίζει τους ακριβείς όρους και προϋποθέσεις προμήθειας και διάθεσης αυτών των θεραπειών, με γνώμονα τις επιστημονικές εισηγήσεις, τις εγκριτικές διαδικασίες και όχι την φθηνή αντιπολιτευτική υστερία.

Πρέπει να καταστεί σαφές ότι η πιλοτική εφαρμογή και σε στάδιο που δεν έχει λάβει έγκριση θεραπεία των μονοκλωνικών αντισωμάτων σε καμία περίπτωση δεν αντικαθιστά την μόνη μέχρι σήμερα δυνατότητα αντιμετώπισης της πανδημίας που είναι ο εμβολιασμός και οι επιστημονικά ανυπόστατες και πολιτικά καιροσκοπικές ανακοινώσεις του ΣΥΡΙΖΑ δυναμιτίζουν αυτήν την προσπάθεια.»

