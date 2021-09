Αθλητικά

Η Ρεάλ Μαδρίτης έβγαλε “εξάσφαιρο” κόντρα στη Μαγιόρκα

Μεγάλος πρωταγωνιστής στην νίκη των Μαδριλένων ο Ασένσιο, που πέτυχε χατ τρικ.

Ασταμάτητη ήταν η Ρεάλ Μαδρίτης που επικράτησε με το ευρύ 6-1 της Μαγιόρκα στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής της La Liga.

Μεγάλος πρωταγωνιστής ο Ασένσιο που σημείωσε χατ τρικ (24', 29', 55'), ο Καρίμ Μπενζεμά βρήκε δύο φορές δίχτυα (3', 78'), ενώ σκόρερ χρίστηκε και ο Ισκο (84’).

Το μόνο που κατάφερε η Μαγιόρκα ήταν να μειώσει στο 25’ με τον Λι.

Η Ρεάλ Μαδρίτης με αυτή τη νίκη είναι μόνη πρώτη στο βαθμολογικό πίνακα με 16 βαθμούς και ακολουθεί η Ατλέτικο με 14.

