Life

“Ελλάδα έχεις Ταλέντο”: Τα μέλη της κριτικής επιτροπής (βίντεο)

Το δημοφιλές σόου επιστρέφει στον ΑΝΤ1. Ποιο δίδυμο θα είναι στο “τιμόνι” της παρουσίασης.

Τα φώτα του “”Ελλάδα έχεις Ταλέντο” ανάβουν ξανά και το διασημότερο σόου παγκοσμίως επιστρέφει στον ANT1!

Το όνειρο γίνεται πραγματικότητα, και όσοι θέλουν να το ζήσουν, θα δώσουν ψυχή, πάθος και δύναμη για να ανέβουν στη σκηνή και να λάμψουν με το ταλέντο τους.

Στην κριτική επιτροπή του Νο1 επιτυχημένου ψυχαγωγικού format στον κόσμο θα είναι ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, ο Τάκης Ζαχαράτος, η Έλενα Χριστοπούλου και η Κρυσταλλία Ρήγα.

Τέσσερα ξεχωριστά πρόσωπα που, με μοναδικές ατάκες, κοφτερά σχόλια και ανατρεπτικό χιούμορ, θα δίνουν το πράσινο φως στους συμμετέχοντες.

Το απολαυστικό δίδυμο, Νικόλας Ράπτης και Σταύρος Σβήγκος, θα είναι στο τιμόνι της παρουσίασης του βραβευμένου οικογενειακού σόου.

Η Ελλάδα έχει ταλέντο και όλοι θα δώσουν τον καλύτερό τους εαυτό για να μαγέψουν τους κριτές, αλλά και όλη τη χώρα. Αν τα καταφέρουν, τότε μπορεί να αλλάξει η ζωή τους για πάντα!

Συναρπαστικό, τολμηρό, επικίνδυνο, συγκινητικό… Αυτό είναι το “Ελλάδα έχεις Ταλέντο” και έρχεται στον ΑΝΤ1!

