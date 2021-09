Life

Ιωάννα Τούνη: Η πρώτη αντίδραση για τον σάλο με τα χρήματα που παίρνει (βίντεο)

Εμφανίζεται αποφασισμένη να κινηθεί νομικά κατά παντός υπευθύνου, για τη διαρροή στο διαδίκτυο των οικονομικών απολαβών της.

Θυμωμένη και στενοχωρημένη είναι η Ιωάννα Τούνη, μετά τη διαρροή των χρημάτων που παίρνει για τις δουλειές της στο Instagram.

Δημοσιογράφος της εκπομπής του ΑΝΤ1 “Το Πρωινό” τη συνάντησε στη Γλυφάδα, όπου αρχικά δεν δέχθηκε να κάνει κάποιο σχόλιο μπροστά στην κάμερα. «Δεν θέλω καμία ερώτηση, δεν έχω να πω τίποτα απολύτως», ανέφερε το διάσημο μοντέλο.

Ακολούθως, όμως, δεν έκρυψε τη δυσφορία της, λέγοντας «Γιατί ρε παιδιά εμένα; Γιατί πάλι εγώ;» και εμφανίστηκε αποφασισμένη να κινηθεί νομικά για το δημοσίευμα που πυροδότησε ποικίλα σχόλια και αντιδράσεις στα social media.

