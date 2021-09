Κοινωνία

Γυναικοκτονία στην Ρόδο: η εξομολόγηση του θύματος για τα “μαρτύρια” που πέρασε (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ανατριχίλα προκαλούν τα περιστατικά που διηγήθηκε η ίδια για την κοινή ζωή με τον πρώην σύντροφο της, που την δολοφόνησε. Το κλείδωμα εκτός σπιτιού, το χακάρισμα και τα ρούχα.

«Προχθές μιλούσαμε μαζί και μου είπε πολλά πράγματα για πρώτη φορά, διότι δεν μιλούσε για τις σχέσεις της», είπε μια φίλη της εκπαιδευτικού που έπεσε νεκρή στην Ρόδο, αφού την πυροβόλησε ο πρώην σύντροφος της, ο οποίος στην συνέχεια έβαλε τέλος στην ζωή του.

Όπως ανέφερε, μιλώντας στην εκπομπή «Το Πρωινό», αμέσως μετά την εξαδέλφη της εκπαιδευιτκού, η άτυχη Ντόρα, «είχε κάνει μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή, με σκοπό να διοριστεί. Μιλούσαμε για αυτό προχθές και μου εκμυστηρεύθηκε, λες και ήταν προφητικό, “είχα μια σχέση και επιτέλους κατάφερα και ξέφυγα από αυτόν τον άνθρωπο”».

«Μου είπε ότι την είχε αποκόψει με τις φίλες της, δεν την άφηνε να μιλάει με τις φίλες της, ότι δεν την άφηνε να βγει στο μπαλκόνι να καπνίσει μετά από κάποια ώρα. Κάποια φορά που είχε αργήσει να γυρίσει την είχε κλειδώσει έξω από το σπίτι, όπως μου είπε η Ντόρα. Της είχαν χακάρει τον υπολογιστή και βρήκαν από το σήμα ότι το είχε κάνει εκείνος, μέσα από το σπίτι, όπως έμαθε από την Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος. Εκείνος έμπαινε στο κινητό της, παρακολουθούσε όλες τις συνομιλίες της, απαντούσε αντί για εκείνη. Της έλεγε για το ντύσιμο της, τι να φοράει και τι να μην φοράει. Μιλήσαμε προχθές την ώρα που έκανε μάθημα στο παιδί της φίλης μου», είπε συγκλονισμένη η φίλη της δολοφονημένης εκπαιδευτικού.

Όπως σημείωσε η Φαίη Σκορδά, που μίλησε νωρίτερα με την μητέρα της κοπέλας που έπεσε νεκρή από τα πυρά του πρώην συντρόφου της, ο δράστης ήθελε ουσιαστικά να «σβήσει» το παρελθόν της κοπέλας και να έχει πλήρη έλεγχο στην ζωή της.

Σημείωσε μάλιστα ότι δύο φορές η εκπαιδευτικός προσπάθησε να σταματήσει αυτήν την σχέση, μία που πήγε εκείνος στους γονείς της και τα ξαναβρήκα και η δεύτερη όταν διαπίστωσε, μέσω της Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος ότι εκείνος ήταν που είχε χακάρει τον υπολογιστή της και είχε διαγράψει όλες τις φωτογραφίες της και τις πληροφορίες από τα social media.

Στην εκπομπή μίλησε και γείτονας του θύματος, ενώ η δημοσιογράφος Κέλλυ Χεινοπώρου μετέφερε πληροφορίες που αφορούν την οικογένεια του δράστη και αυτόχειρα, ο οποίος είχε και ένα παιδί, την ύπαρξη του οποίου φέρεται να αγνούσε η άτυχη εκπαιδευτικός:

Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός – Πανεπιστήμια: Η Σύνοδος των Πρυτάνεων υπέρ της δια ζώσης διδασκαλίας

Καιρός - Αρνιακός: Φθινοπωρινή “παρένθεση” με βροχές και καταιγίδες (βίντεο)

Αρνητές κορονοϊού - Δημητρακόπουλος: θεσμική ντροπή οι προσαγωγές εκπαιδευτικών (βίντεο)