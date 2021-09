Life

Ντάνιελ Κρεγκ: Ο επόμενος Τζέιμς Μποντ δεν πρέπει να είναι γυναίκα

Σεναρίων συνέχεια για τη διαδοχή του Ντάνιελ Κρεγκ στο ρόλο του θρυλικού κατάσκοπου.

Ο Ντάνιελ Κρεγκ μπαίνει στη συζήτηση για το αν θα πρέπει γυναίκα ηθοποιός να υποδυθεί τον Τζέιμς Μποντ στην επόμενη ταινία της κινηματογραφικής σειράς.

Ο Άγγλος ηθοποιός, ο οποίος αποχωρεί από το franchise μετά την πρεμιέρα της ταινίας «No Time to Die» τον επόμενο μήνα, εξήγησε στο Radio Times γιατί δεν πιστεύει ότι μια γυναίκα ή έγχρωμο άτομο πρέπει να αναλάβει τον εμβληματικό ρόλο.

«Θα πρέπει να υπάρχουν καλύτεροι ρόλοι για γυναίκες και έγχρωμους ηθοποιούς» είπε ο Ντάνιελ Κρεγκ.

Και πρόσθεσε: «Γιατί πρέπει μία γυναίκα να υποδύεται τον Τζέιμς Μποντ, όταν σίγουρα υπάρχει ένας εξίσου καλός ρόλος με τον Τζέιμς Μποντ, αλλά για γυναίκα;»

Το σχόλιο του Ντάνιελ Κρεγκ θυμίζει τις δηλώσεις της παραγωγού του κινηματογραφικού franchise, Μπάρμπαρα Μπρόκολι, η οποία δήλωσε στο Variety το 2020, «Μπορεί να έχει οποιοδήποτε χρώμα, αλλά είναι άνδρας».

Η Μπρόκολι εξήγησε, «Πιστεύω ότι πρέπει να δημιουργήσουμε νέους χαρακτήρες για γυναίκες - ισχυρούς γυναικείους χαρακτήρες. Δεν με ενδιαφέρει ιδιαίτερα να παίρνω έναν αντρικό χαρακτήρα και να τον υποδύεται γυναίκα. Νομίζω ότι οι γυναίκες είναι πολύ πιο ενδιαφέρουσες από αυτό».

Ενώ μια γυναίκα μπορεί να είναι αμφίβολη για τον ρόλο, οι θαυμαστές εξακολουθούν να κάνουν εικασίες για το ποιος ηθοποιός θα εξασφαλίσει τον πολυπόθητο ρόλο.

