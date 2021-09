Κοινωνία

Τροχαίο στην Σπάρτη: Νεκρή 22χρονη - Είχε χάσει και τη μητέρα της

Θρήνος για την κοπέλα, που βρήκε φρικτό θάνατο από σύγκρουση ΙΧ με μηχανή. Πριν από λίγα χρόνια, είχε χάσει την μητέρα της,

Τέσσερις ημέρες έχουν περάσει από το τραγικό δυστύχημα στην Εθνική οδό Σπάρτης-Σκάλας (στο τμήμα Κροκεές-Σκάλα), που στοίχισε τη ζωή στην 22χρονη Σεβαστή, συγκλονίζοντας τη λακωνική κοινωνία.

Βυθισμένη στο πένθος και ακόμα σοκαρισμένη από όσα διαδραματίστηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου 18/9, η οικογένεια της άτυχης κοπέλας αναζητά απαντήσεις και την πλήρη αλήθεια για τις ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες η αγαπημένη τους Σέβη «έφυγε» τόσο αναπάντεχα από κοντά τους.



Οι οικείοι της κοπέλας επιθυμούν μια τεκμηριωμένη πραγματογνωμοσύνη που θα ρίξει «φως» στην υπόθεση, καθώς παραμένουν θολά αρκετά σημεία της αλληλουχίας των στιγμών που οδήγησαν μια πανέμορφη κοπέλα, γεμάτη ζωντάνια και αγάπη για τη ζωή, να ξεψυχήσει στην άσφαλτο. Η νεαρή κοπέλα από το Έλος Δ. Ευρώτα βρήκε τραγικό θάνατο όταν το δίκυκλο που οδηγούσε συγκρούστηκε με ΙΧ όχημα. Το τραγικό συμβάν διαδραματίστηκε γύρω στις 6:30 πμ του Σαββάτου, στο ύψος της θέσης «Ψηλιά Μάντρα», τρία χιλιόμετρα πριν την διασταύρωση προς Στεφανιά.

Συγκεκριμένα, το ΙΧ αυτοκίνητο με οδηγό έναν 51χρονο, με κατεύθυνση προς Σπάρτη, υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, συγκρούστηκε με το δίκυκλο που οδηγούσε η 22χρονη, στο ρεύμα προς Σκάλα. Συνέπεια της σφοδρής σύγκρουσης ήταν να χάσει τη ζωή της η οδηγός του δικύκλου και να τραυματιστεί ελαφρά ο 51χρονος οδηγός του ΙΧ. Πάντως, από την προανάκριση της Αστυνομίας προέκυψε εμπλοκή και άλλου οχήματος-ΙΧ φορτηγού με οδηγό έναν 56χρονο ο οποίος συνελήφθη.



Είχε χάσει τη μητέρα της πριν πέντε χρόνια

Η 22χρονη, μια νέα γεμάτη δίψα και πάθος για τη ζωή όπως την περιγράφουν άνθρωποι που τη γνώριζαν, είχε βιώσει μια οικογενειακή τραγωδία πριν από πέντε χρόνια. Ήταν Σεπτέμβριος του 2016, όταν η 38χρονη μητέρα της, πολωνικής καταγωγής, είχε πέσει στο κενό από τον 5ο όροφο πολυκατοικίας στη Σπάρτη, βρίσκοντας τραγικό θάνατο. Το γεγονός αυτό σημάδεψε για πάντα τη ζωή της τότε 17χρονης Σεβαστής, που έπρεπε να διαχειριστεί μια δυσαναπλήρωτη απώλεια.



