Game Of Chefs: Οι κριτές όπως δεν τους έχετε ξαναδεί (βίντεο)

Τι είπε στο "Πρωινό¨", ένας απο τους διαγωνιζόμενους που θα δούμε στο επεισόδιο της Πέμπτης. Δείτε ποιοι άλλοι θα περάσουν σήμερα από την "βάσανο" των κριτών.

Αποκλειστικά αποσπάσματα από το backstage των γυρισμάτων του “Game Of Chefs” προβλήθηκαν στην εκπομπή “Το Πρωινό”. Σε μεγάλα κέφια οι τρεις κριτές, φαίνεται πως πραγματικά απολαμβάνουν κάθε στιγμή και αυτό αποτυπώνεται στα σπαρταριστά στιγμιότυπα από τα γυρίσματα, όπου έχουν αστείρευτο κέφι και… μελωδική διάθεση.

Στο “Πρωινό” του ΑΝΤ1 μίλησε ο ζαχαροπλάστης Δημήτρης Γιοβανόπουλος, τον οποίο θα δούμε στο επεισόδιο της Πέμπτης. Όπως τόνισε πήγε στο “Game Of Chefs” για να κερδίσει το έπαθλο και να κάνει δωρεά στην εκκλησία του χωριού του, την Αγκαθιά του δήμου Αλεξάνδρειας.

Ο Γιώργος Λιάγκας, παρακολουθώντας το βίντεο με την “πρόγευση” του επεισοδίου της Πέμπτης, “κάρφωσε” τον Άγγελο Λάντο ότι… την πέφτει στη Ντορέττα Παπαδημητρίου.

Το «Game Of Chefs» ανοίγει και πάλι στις 21:00 την κουζίνα του για να υποδεχτεί τους αποψινούς διαγωνιζόμενους.

Η Ντορέττα Παπαδημητρίου θα τους καλωσορίσει στις «Blind Taste Test» Auditions και εκείνοι θα σηκώσουν τα… μανίκια για να δημιουργήσουν το πιάτο που θα τους δώσει το εισιτήριο για να περάσουν στη φάση του Boot Camp και να διεκδικήσουν τον τίτλο του επόμενου κορυφαίου σεφ, αλλά και 50.000 ευρώ!

Οι τρεις κριτές, Άγγελος Λάντος, Βασίλης Μουρατίδης και Άνταμ Κοντοβάς, θα δοκιμάσουν στα… τυφλά τα πιάτα των διαγωνιζόμενων και θα δώσουν τα «μαχαίρια» τους σε όσους καταφέρουν να ξεχωρίσουν με τη γαστρονομική τους πρόταση.

Ανάμεσα στους παίκτες που θα διαγωνιστούν απόψε είναι οι: Δημήτρης Γιοβανόπουλος, Θέμης Ευθυμούδης - Μαρία Φεζολλάρη, Γιώργος Πίος, Αμπντουλάχ Παλάζ, Άγγελος Rose.

Ο Δημήτρης είναι από την Αγκαθιά Ημαθίας. Η καθημερινότητά του έχει ως εξής: ξυπνάει στις 5 το πρωί, πηγαίνει στη Θεσσαλονίκη, φτιάχνει τα γλυκά του στο ζαχαροπλαστείο, όπου εργάζεται, και το μεσημέρι επιστρέφει στην Αγκαθιά και πηγαίνει στο χωράφι για πότισμα, αραίωμα και ό,τι άλλο χρειάζονται τα ακτινίδια που καλλιεργεί με την οικογένειά του. Είναι ζαχαροπλάστης, αλλά θέλει να αποδείξει ότι είναι καλός και στη μαγειρική. Ο Δημήτρης έχει βάλει στόχο να κερδίσει στο «Game Of Chefs» και με το έπαθλο των 50.000 ευρώ να επισκευάσει την εκκλησία του χωριού του, που είναι από το 1938. Με τη συγκεκριμένη εκκλησία είναι συναισθηματικά δεμένος γιατί εκεί έχουν παντρευτεί οι γονείς του κι έχει βαφτιστεί ο ίδιος. Θέλει να τα καταφέρει και, με αυτή του την κίνηση, συγκινεί πολύ τους κριτές, οι οποίοι μιλούν με τα καλύτερα λόγια για τον χαρακτήρα του.

Ο Θέμης και η Μαρία γνωρίζονται από τη Θεσσαλονίκη, δουλεύουν μαζί και βρέθηκαν σε ανταγωνιστικές κουζίνες, διεκδικώντας μια θέση για την επόμενη φάση. Η Μαρία, συγκεντρωμένη και με το γούρι της κόρης της, προσπαθεί να ολοκληρώσει το πιάτο της. Έχει περάσει πολλά στη ζωή της. Στην προσπάθειά της να νιώθει δημιουργική, έπεσε με τα μούτρα στο μαγείρεμα. Ο Θέμης, ό,τι και να ακούσει από τους κριτές, δεν θα στεναχωρηθεί γιατί θα παραμείνει μάγειρας.

Ο Γιώργος είναι πειθαρχημένος. Στην κουζίνα, προσφέρεται να βοηθήσει τους διπλανούς του. Αγχώνεται για το εάν θα του δέσει η σάλτσα, και φοβάται τον Άγγελο Λάντο. Θα απογοητευτεί αν δεν καταφέρει να περάσει στην επόμενη φάση. Στη δοκιμή του πιάτου από τους κριτές, ο Βασίλης Μουρατίδης δεν αντέχει το νιόκι και το φτύνει.

Ο Αμπντουλάχ φτάνει στο «Game Of Chefs» χωρίς να τον συνοδεύει κάποιος, καθώς στη ζωή του έχει μάθει να είναι πάντα μόνος. Έχει σπουδάσει ρομποτική μηχανική, ήρθε στην Ελλάδα από την Κωνσταντινούπολη για να κάνει το μεταπτυχιακό του. Όπως λέει ο ίδιος, η ρομποτική είναι στο μυαλό του και η μαγειρική στην καρδιά του. Οι κριτές κοιτούν για ώρα το πιάτο του και δεν μπορούν να καταλάβουν τι είναι. Ο Άγγελος Λάντος είναι σίγουρος πως αυτός που το έφτιαξε δεν είναι από την Ελλάδα. Ο Άνταμ Κοντοβάς ενθουσιάζεται γιατί δεν το έχει ξαναδοκιμάσει. Περιμένουν με αγωνία για να γνωρίσουν τον διαγωνιζόμενο. Ο Παλάζ εμφανίζεται και τους προσφέρει τσάι γιατί στην Τουρκία πίνουν παραδοσιακά τσάι, μετά το γεύμα. Ο Βασίλης Μουρατίδης μένει άφωνος όταν σηκώνεται ο τοίχος γιατί ο Παλάζ κάτι του θυμίζει.

Ο Άγγελος Rose είναι από την Κύπρο. Το Rose είναι ένα παρατσούκλι της οικογένειάς του επειδή ο παππούς του είχε πολλές τριανταφυλλιές. Ο Ευάγγελος θα φτιάξει ένα πιάτο με κύριο υλικό το αρνί, αν και το συγκεκριμένο κρέας δεν του αρέσει. Η συνταγή, όμως, έχει συναισθηματική αξία γι’ αυτόν καθώς είναι παραδοσιακή από το χωριό του πατέρα του στην κατεχόμενη Κύπρο. Στην κουζίνα, μαγειρεύει με το πάσο του, αργά- αργά. Επειδή δεν τρώει αρνί, κάνει το λάθος να μην δοκιμάσει το πιάτο του πριν αυτό πάει στους κριτές. Ο Άγγελος Λάντος παθαίνει σοκ γιατί ο Ευάγγελος είχε βάλει πάρα πολλή κανέλα.

«Game Of Chefs»: Απόψε, στις 21:00

#GameOfChefsGR

Facebook: @gameofchefsgreece

Instagram: @gameofchefsgr

Twitter: @gameofchefsgr

