Ζώδια

Λίτσα Πατέρα - Ζώδια: Ερμής και Αφροδίτη δίνουν “μάχη” (βίντεο)

Αναλυτικές προβλέψεις για όλα τα ζώδια έκανε η αστρολόγος της εκπομπής “Το Πρωινό”, Λίτσα Πατέρα.

Για ημέρα με καλές και κακές ειδήσεις και στιγμές έκανε λόγο η Λίτσα Πατέρα στο «Πρωινό», πριν ξεκινήσει τις αναλυτικές προβλέψεις για όλα τα ζώδια.

Όπως ανέφερε η αστρολόγος της πρωινής εκπομπής του ΑΝΤ1, «ο Ερμής που είναι η επικοινωνία έχει μια όψη με τον Δια και δίνει πολλά ωραία πράγματα, μεταξύ άλλων σε Δίδυμους και Ζυγούς. Αλλά, παράλληλα πρέπει να προσέχουμε και τι λέμε, την επικοινωνία μας».

«Από την άλλη, έχουμε την Αφροδίτη απέναντι από τον Ουρανό, που υπερισχύει», συμπλήρωσε η Λίτσα Πατέρα, λέγοντας ακόμη ότι «η Αφροδίτη είναι η αγάπη και τα χρήματα, αλλά μπορεί να φέρει και εντάσεις σε σχέσεις».

Αμέσως μετά η αστρολόγος ξεκίνησε να αναφέρει τις αστρολογικές προβλέψεις για κάθε ζώδιο. Στο τέλος της ενότητας της, η Λίτσα Πατέρα τόνισε με νόημα πως «από την άλλη εβδομάδα, θα αρχίσει ανάδρομος Ερμής, που θα έχει σχέση και με τα παιδιά, γι΄ αυτό και πρέπει να προσέχουμε».

Παρακολουθήστε το απόσπασμα με τις αναλυτικές προβλέψεις για όλα τα ζώδια, από την Λίτσα Πατέρα, στο «Πρωινό» της Πέμπτης:

