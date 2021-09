ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ

11 γυναικοκτονίες μέσα στο 2021: Από την Καρολάιν και την Σταυρούλα έως… τη Δώρα

Δολοφονίες γυναικών που συγκλόνισαν το πανελλήνιο και έφεραν στο προσκήνιο τη συζήτηση για τις γυναικοκτονίες.

Ένδεκα γυναικοκτονίες μέσα στο 2021. Δολοφονίες γυναικών από το χέρι του συντρόφου τους, του συζύγου τους, εγκλήματα που συντάραξαν τη χώρα, προκαλώντας αντιδράσεις, ανησυχία και έφεραν στο προσκήνιο τη συζήτηση για τις γυναικοκτονίες.

Τελευταίο χρονικά έγκλημα αυτό της γυναικοκτονίας της 32χρονης Δώρας στη Ρόδο το μεσημέρι της Τετάρτης. Ο 40χρονος πρώην σύντροφός της, την εκτελεί εν ψυχρώ με δύο σφαίρες με κυνηγετική καραμπίνα και λίγο αργότερα βάζει και ο ίδιος τέλος στη ζωή του. «Ευτυχώς, χώρισα, γλίτωσα από ένα μαρτύριο», έλεγε η νεαρή εκπαιδευτικός πριν από μερικές ημέρες, με τον δράστη σε ιδιόχειρο σημείωμά του να αναφέρει πως «χωρίς εκείνη δεν έχει νόημα η ζωή».

Οι γυναικοκτονίες που συγκλόνισαν το πανελλήνιο το 2021

17/1/2021: Μια 54χρονη γυναίκα βρίσκεται άγρια δολοφονημένη μέσα σε μια λίμνη αίματος στο σπίτι της στην περιοχή των Μεσκλών του Δήμου Πλατανιά στα Χανιά. Δράστης ο Νορβηγός σύντροφός της ο οποίος της έκοψε το νήμα της ζωής με 14 μαχαιριές σε ολόκληρο το σώμα. Σύμφωνα με την ιατροδικαστική έκθεση το θύμα είχε οκτώ τραύματα τομής και έξι εκδορές από το μαχαίρι του δράστη.

5/4/2021: Η Κωνσταντίνα Τσάπα μετά από αρκετά χρόνια σωματικής και ψυχολογικής κακοποίησης αποφασίζει να εγκαταλείψει τον σύζυγό της. Τόσο η ίδια, όσο και ο αδελφός της θα δολοφονηθούν στο σπίτι τους στην Μακρινίτσα Πηλίου από τον εν διαστάσει σύζυγό της 28χρονης κοπέλας. Τα στοιχεία της ιατροδικαστικής έκθεσης για την δολοφονική επίθεση με μαχαίρι προκαλούν σοκ.

11/5/2021: Η γυναικοκτονία που συντάραξε το πανελλήνιο. Η 20χρονη Καρολάιν Κράουτς εντοπίζεται στραγγαλισμένη μέσα στο σπίτι της στα Γλυκά Νερά. Οι πρώτες πληροφορίες που έρχονται στο φως κάνουν λόγο για ληστεία από σεσημασμένους κακοποιούς οι οποίοι δεν δίστασαν να δολοφονήσουν τη νεαρή κοπέλα μπροστά στην 11 μηνών κόρη της. Ωστόσο, λίγο αργότερα οι συνεχείς αντιφάσεις του συζύγου της, Μπάμπη Αναγνωστόπουλου θα κάνουν τον 32χρονο πιλότο -μετά από αρκετές ημέρες που επιχειρούσε με κατασκευασμένα γεγονότα να αποπροσανατολίσει τους αστυνομικούς- να «σπάσει» και να ομολογήσει το φρικτό έγκλημα.

3/6/2021: Τον Ιούνιο του 2021 μια ακόμα γυναίκα, η 64χρονη Ελένη θα φύγει πρόωρα από την ζωή από τα χέρια του εν διαστάσει συζύγου της, έξω από το σπίτι της στην Αγία Βαρβάρα. Ο 75χρονος δράστης θα της στήσει καρτέρι έξω από την οικία της στην οδό Πραξιτέλους και θα την πυροβολήσει εξ επαφής. «Το πιστόλι το είχα πάρει μαζί μου απλά για να τη φοβερίσω. Με έβριζε, είχε εξωσυζυγικές σχέσεις. Τρελάθηκα», θα υποστηρίζει στις Αρχές λίγο αργότερα έχοντας παραδεχθεί το φρικτό φονικό.

16/7/2021: Το καλοκαίρι του 2021 μια ακόμη γυναικοκτονία έρχεται να προστεθεί στη “μαύρη λίστα”. Η 26χρονη Γαρυφαλλιά θα ανασυρθεί νεκρή από θαλάσσια περιοχή της Λυγαριάς στη Φολέγανδρο, όπου και βρισκόταν για διακοπές με τον 30χρονο φίλο της. Ο ίδιος παραμένει άφαντος μέχρι που εντοπίζεται εξουθενωμένος σε βραχώδη περιοχή του νησιού. «Χάλασε η φάση», είπε στους αστυνομικούς που τον εντόπισαν, παραδεχόμενος ότι εκείνος χτύπησε και έσπρωξε τη Γαρυφαλλιά στη θάλασσα. Λίγες ημέρες αργότερα η νεκροψία-νεκροτομή θα δείξει πως η 26χρονη ζούσε όταν έπεσε στο νερό. Ήταν ανήμπορη να αντιδράσει και ο θάνατός της προήλθε από πνιγμό...

30/7/2021: Το μεσημέρι εκείνης της ημέρας άνδρας αλβανικής καταγωγής εμφανίζεται στο ΑΤ Δάφνης και ομολογεί ότι σκότωσε την 31χρονη σύζυγό του μέσα στο διαμέρισμα που διέμενανστην οδό Λάμπρου Κατσώνη. Η νεαρή γυναίκα εντοπίζεται μέσα σε λίμνη αίματος με τραύματα στον λαιμό, με τον 40χρονο συζυγοκτόνο να δηλώνει πως την δολοφόνησε λόγω ζήλιας. Ωστόσο, αυτή η υπόθεση σημαδεύτηκε και από την αντίδραση των αστυνομικών που κλήθηκαν στο διαμέρισμα της Δάφνης πριν το φονικό μετά από καταγγελία γειτόνισσας για ενδοοικογενειακή βία και ολιγώρησαν.

3/8/2021: Μια 43χρονη γυναίκα θα πέσει νεκρή μέσα σε ταβέρνα στη Σωτηρίτσα Λάρισας με οκτώ σφαίρες από τον 54χρονο σύζυγό της. Ο δράστης σημάδεψε με το περίστροφό του την άτυχη 43χρονη σε θώρακα και κεφάλι.

8/8/2021: Στις αρχές του Αυγούστου, όπως αναφέρει το iefimerida.gr, άλλη μια γυναικοκτονία θα σοκάρει το πανελλήνιο. Θύμα η 47χρονη, Σταυρούλα Συραγοπούλου η οποία θα δολοφονηθεί πισώπλατα με καραμπίνα από έναν 49χρονο μέσα στην επιχείρησή της στην παραλία του Πανόρμου στο Ρέθυμνο. Αφού την σκότωσε, αυτοπυροβολήθηκε και λίγες μέρες αργότερα κατέληξε.

23/8/21: 55χρονη δολοφονείται άγρια από τον Γεωργιανό σύντροφό της μέσα στο διαμέρισμά τους στη Θεσσαλονίκη. Το θύμα προτού δολοφονηθεί με μαχαίρι είχε υποστεί άγριο ξυλοδαρμό. Πληροφορίες που είδαν το φως της δημοσιότητας ήθελαν την 55χρονη να εκλιπαρεί μέχρι την τελευταία στιγμή τον δράστη να μην την σκοτώσει...

Το τσιμεντωμένο πτώμα στην Κυπαρισσία

Σημειώνεται ότι στις αρχές Σεπτεμβρίου αποκαλύφθηκε η τσιμεντωμένη σορός της 42χρονης Ρουμάνας, Μόνικα Γκιους σε σπίτι στην Κυπαρισσία. Ο δολοφόνος, αφού σκότωσε το θύμα του, τοποθέτησε την άτυχη γυναίκα σε εμβρυακή στάση στον αυτοσχέδιο τάφο στην αυλή του σπιτιού στην Κυπαρισσία, ρίχνοντας τσιμέντο για να καλύψει τα ίχνη του. Η ίδια αγνοούνταν από τον περασμένο Φεβρουάριο. Για την δολοφονία κατηγορείται ο 39χρονος, πρώην σύντροφός της τα ίχνη του οποίου αναζητούνταν για καιρό.

