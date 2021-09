Οικονομία

ΟΔΔΥ: Λιμουζίνες από 400 ευρώ

Εκατοντάδες αυτοκίνητα θα δημοπρατήσει η Διεύθυνση Διαχείρισης Δημοσίου Υλικού στην Θεσσαλονίκη.

Στη Θεσσαλονίκη θα πρέπει να μεταβούν όσοι θέλουν να αποκτήσουν ακριβά αυτοκίνητα σε απίστευτα χαμηλές τιμές.

Εκατοντάδες αυτοκίνητα θα δημοπρατήσει η Διεύθυνση Διαχείρισης Δημοσίου Υλικού (πρώην ΟΔΔΥ) στην Θεσσαλονίκη με τιμές εκκίνησης από 400 ευρώ μεταξύ των οποίων βρίσκονται και κάποιες πραγματικές ευκαιρίες ενώ δεν λείπουν και οι λιμουζίνες σε τιμές έκπληξη.

Ειδικότερα ο Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης στον αύλειο χώρο του Α΄Τελωνείου Εισαγωγών Εξαγωγών της συμπρωτεύουσας τη Δευτέρα 27 Σεπτεμβρίου ανακοίνωσε ότι θα εκποιήσει αυτοκίνητα για κυκλοφορία.

Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να επισκέπτονται τους εν λόγω χώρους για το χρονικό διάστημα έως 24/09/2021 καθημερινά από 08:30-13:30.

Rolls Royce με μόλις 10.000 ευρώ

Το πρώτο αυτοκίνητο στη λίστα της δημοπρασίας αφορά μια Rolls-Royce Silver Seraph μοντέλο του 2000 με τιμή εκκίνησης τις 10.000 ευρώ! Το συγκεκριμένο αυτοκίνητο κινείται από έναν V12 βενζινοκινητήρα χωρητικότητας 5,4 λίτρων ο οποίος αποδίδει απόδοσης 322 ίππων. Στην εγχώρια αγορά των μεταχειρισμένων το συγκεκριμένο αυτοκίνητο δεν υπάρχει διαθέσιμο αλλά σίγουρα Roll-Royce με 10.000 ευρώ δεν υπάρχει πουθενά στον κόσμο…

Για όσους αναζητούν μια λιμουζίνα με… κουπέ σχεδίαση τότε η Mercedes-Benz CLS320 αναμένεται να καλύψει όλες τους ανάγκες ενώ παράλληλα η ύπαρξη πετρελαιοκινητήρα 3 λίτρων θα μειώσει στο ελάχιστο και το κόστος χρήσης. Το συγκεκριμένο μοντέλο έχει πρώτη άδεια κυκλοφορίας το 2009 και αποδίδει 225 ίππους. Η τιμή εκκίνησης έχει οριστεί στις 4.000 ευρώ.

Αν πάλι κάποιος επιθυμεί μια CLS με βενζινοκινητήρα τότε μπορεί να «χτυπήσει» ένα τέτοιο μοντέλο στη δημοπρασία με πρώτη άδεια κυκλοφορίας το 2008 και τιμή εκκίνησης τα 2.000 ευρώ.

Αντίστοιχα μοντέλα στην αγορά των μεταχειρισμένων κοστίζουν από 17.000 ευρώ.

Αν κάποιος αναζητά ένα πολυτελές τετρακίνητο αυτοκίνητο σε άκρως δελεαστική τιμή τότε η Porsche Cayenne S με ιπποδύναμη 340 ίππων και με τιμή εκκίνησης 3.500 ευρώ αναμένεται να προσελκύσει το ενδιαφέρον αρκετών καταναλωτών. To γερμανικό υπερόπλο έχει πρώτη άδεια κυκλοφορίας το 2006.

Αντίστοιχα αυτοκίνητα στην αγορά των μεταχειρισμένων κοστίζουν από 13.000 ευρώ.

Αudi σε απίστευτες τιμές

Ένα Audi A3 Sportback με πρώτη άδεια κυκλοφορίας το 2011 και κινητήρα 1,8Τ απόδοσης 163 ίππων υπάρχει στη λίστα των οχημάτων προς εκποίηση με τιμή εκκίνησης τις 2.500 ευρώ. Αντίστοιχα μοντέλα στην αγορά των μεταχειρισμένων υπάρχουν από 8.000 ευρώ.

Ένα Audi TT με πρώτη άδεια κυκλοφορία το 2005 και τιμή εκκίνησης τις 2.500 ευρώ αναμένεται να προσελκύσει πολλούς νέους ή όσους αισθάνονται νέοι! Το συγκεκριμένο μοντέλο κινείται από έναν βενζινοκινητήρα χωρητικότητας 1,8 λίτρου και απόδοσης 225 ίππων.

Αντίστοιχα μοντέλα μπορεί να βρει κανείς στην αγορά μεταχειρισμένων έναντι 7.500 ευρώ.

Ένα Mini Cooper S με πρώτη άδεια κυκλοφορίας το 2008 και κινητήρα 1,6 λίτρου αναμένεται επίσης να προσελκύσει πολλούς υποψήφιους αγοραστές εξαιτίας της πολύ χαμηλής τιμής εκκίνησης που έχει οριστεί σε μόλις 2.500 ευρώ.

Στην αγορά των μεταχειρισμένων το συγκεκριμένο αυτοκίνητο κοστίζει από 9.500 ευρώ.

Το κορυφαίο αυτοκίνητο που υπάρχει στη δημοπρασία αποτελεί μια Mercedes-Benz ML63 AMG απόδοσης 510 ίππων με πρώτη άδεια κυκλοφορίας το 2012 και τιμή εκκίνησης μόλις 5.000 ευρώ! To αυτοκίνητο κινείται από έναν βενζινοκινητήρα χωρητικότητας 6,3 λίτρων.

Αντίστοιχα μοντέλα υπάρχουν στην αγορά εγχώριων μεταχειρισμένων οχημάτων έναντι 40.000 ευρώ.

Δεύτερη δημοπρασία στις 28 Σεπτεμβρίου

Την Τρίτη 28 Σεπτεμβρίου και ώρα 10:00 π.μ. θα πραγματοποιηθεί στον Οργανισμό Λιμένος Θεσσαλονίκης στον αύλειο χώρο του Α’ Τελωνείου Εισαγωγών Εξαγωγών της συμπρωτεύουσας προφορική πλειοδοτική δημοπρασία για την εκποίηση επιβατικών αυτοκινήτων για κυκλοφορία με τιμές εκκίνησης από 200 ευρώ.

Τα οχήματα βρίσκονται στα κατά τόπους τελωνεία Καβάλας, Καστοριάς, Κιλκίς, Ξάνθης και Σερρών. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν τα αυτοκίνητα έως τις 27 Σεπτεμβρίου και τις ώρες από 08:30 έως 13:30.

Το πρώτο αυτοκίνητο της λίστα αφορά σε μία πετρελαιοκίνητη Mercedes-Benz S-Class με πρώτη άδεια κυκλοφορίας το 2004 και τιμή εκκίνησης τα 500 ευρώ!

Επίσης υπάρχουν μία BMW X5 με τιμή εκκίνησης τα 2.500 ευρώ, ένα Ford Focus ST με πρώτη άδεια κυκλοφορίας το 2000 με τιμή εκκίνησης τα 500 ευρώ, μια Mercedes-Benz E500 με τιμή εκκίνησης τα 10.000 ευρώ ενώ το πιο φθηνό αυτοκίνητο της δημοπρασίας είναι ένα Nissan Primera με πρώτη άδεια κυκλοφορίας το 1997 και τιμή εκκίνησης τα 200 ευρώ.

Οι όροι πώλησης

Στις τιμές εκποίησης των αυτοκινήτων συμπεριλαμβάνεται και ο αναλογούν Φ.Π.Α. 24%.

Τα αντίστοιχα ποσά της εγγύησης συμμετοχής στις Δημοπρασίες αυτοκινήτων είναι :

300 ευρώ για τα προς κυκλοφορία οχήματα 100 ευρώ για Ο.Τ.Κ.Ζ και οχήματα προς διάλυση 100 ευρώ για τις προς κυκλοφορία μοτοσυκλέτες 50 ευρώ για τις μοτοσυκλέτες για διάλυση

Τα αυτοκίνητα είναι μεταχειρισμένα, με ζημιές, φθορές και ελλείψεις και χρειάζονται επισκευές πριν κυκλοφορήσουν. Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να τα εξετάζουν, μαζί με τεχνικούς της επιλογής τους πριν λάβουν μέρος στη Δημοπρασία, προκειμένου να προσδιορίσουν το ύψος των ζημιών ώστε να διαμορφώνουν ανάλογα και τις προσφορές τους. Βάσει των όρων πώλησης, ακυρώσεις αγοραπωλησιών δεν γίνονται δεκτές. Επίσης, οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να λαμβάνουν γνώση και των όρων πώλησης πριν λάβουν μέρος στη δημοπρασία, για να αποφεύγονται οι όποιες εκ των υστέρων υπαναχωρήσεις.

Οι συμμετέχοντες στη Δημοπρασία υποχρεούνται να έχουν μαζί τους την αστυνομική τους ταυτότητα και να δηλώνουν στην επιτροπή τον Α.Φ.Μ., την αρμόδια Δ.Ο.Υ. και την ιδιότητά τους.

Για φορτηγά αυτοκίνητα ή λεωφορεία, μεικτού βάρους άνω των τεσσάρων (4000) χιλιάδων χιλιόγραμμων απαιτείται η σύνταξη συμβολαίου από συμβολαιογράφο, υποδεικνυόμενο από τον οικείο Συμβολαιογραφικό Σύλλογο και η έκδοση του σχετικού βιβλιαρίου μεταβολών κατοχής και κυριότητας.

Ο εμπορικός τύπος του αυτοκινήτου, το έτος κατασκευής και το είδος καυσίμου, προσδιορίζονται από τις εξωτερικές ενδείξεις αυτού. Έτσι, τα στοιχεία αυτά αποτελούν ένδειξη η οποία ενδέχεται να απέχει της πραγματικότητας.

Οι προσφορές, για να γίνουν δεκτές, πρέπει να διαφέρουν από την τιμή εκκίνησης η μια από την άλλη τουλάχιστον κατά 50 ευρώ για τα προς κυκλοφορία Οχήματα και κατά 20 ευρώ για τα προς κυκλοφορία δίκυκλα, Ο.Τ.Κ.Ζ. και οχήματα διάλυσης.

Αμέσως μόλις τελειώσει η πλειοδοσία για κάθε όχημα, καλείται ο τελευταίος πλειοδότης να υπογράψει το πρακτικό ανακηρύξεως πλειοδότη και να καταβάλει προκαταβολή υπολογιζόμενη σε ποσοστό 20% της τιμής πλειοδοσίας.

Ο διακανονισμός του υπολοίπου 80% της τιμής πλειοδοσίας, γίνεται υποχρεωτικά μέσα σε τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες από την επομένη ημέρα της κατακύρωσης των αποτελεσμάτων της δημοπρασίας. Ο πλειοδότης , εφόσον το επιθυμεί, μπορεί να διακανονίζει το υπόλοιπο:

με εφάπαξ καταβολή του τιμήματος. Στην περίπτωση αυτή δικαιούται έκπτωσης σε ποσοστό 30% επί του συνόλου (100%) της τιμής πλειοδοσίας. σε 72 άτοκες μηνιαίες δόσεις, εάν είναι δημόσιος υπάλληλος και προσκομίσει βεβαίωση της υπηρεσίας του. Ουδέποτε όμως οι μηνιαίες δόσεις δεν μπορούν να είναι μικρότερες των 60 ευρώ. σε 24 τριμηνιαίες δόσεις, εάν προσκομίσει εγγυητική επιστολή Τραπέζης. Οι δόσεις δεν μπορούν να είναι κατώτερες των 240 ευρώ για τα προς κυκλοφορία οχήματα ή των 80 ευρώ για τα Ο.Τ.Κ.Ζ. και όλα τα προς διάλυση οχήματα.

Σε αντίθετη περίπτωση, κηρύσσεται έκπτωτος των αγοραστικών του δικαιωμάτων και το 20% που έχει καταβάλει καταπίπτει σε όφελος του Δημοσίου με απόφαση του Τελώνη, σε όφελος της ΔΔΔΥ, ως ποινική ρήτρα.

Για τη θέση του οχήματος σε κυκλοφορία ο αγοραστής υποχρεούται με δική του ευθύνη και δαπάνες να ολοκληρώσει τις διαδικασίες καταβολής του τέλους ταξινόμησης , την έκδοση νέων πινακίδων και την καταβολή των τελών κυκλοφορίας.

Οι ενδιαφερόμενοι πριν λάβουν μέρος στις δημοπρασίες πρέπει να ενημερώνονται από τις αρμόδιες Υπηρεσίες Μεταφορών για τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις ως προς την ταξινόμηση, το είδος του καυσίμου, τον τόπο ταξινόμησης, τα όρια εκπομπής καυσίμων κ.λ.π. και των οποίων άγνοια δεν μπορούν να επικαλεστούν μετά την αγορά των οχημάτων.

Πηγή: ot.gr

