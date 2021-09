Πολιτική

Χάρτη με τουρκικά πολεμικά στην Κρήτη έδειξε ο Δένδιας στην ΕΕ

Τους ομολόγους του στην Ευρωπαϊκή Ένωση ενημέρωσε ο Υπουργός Εξωτερικών, για τον πλου των τουκρικών σκαφών σε μικρή απόσταση από το νησί.

Για το πιο πρόσφατο επεισόδιο της τουρκικής παραβατικότητας είχε την ευκαιρία να ενημερώσει τους Ευρωπαίους ομολόγους του ο Νίκος Δένδιας κατά τη διάρκεια της συνάντησης των ΥΠΕΞ της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, ο Έλληνας υπουργός παρουσίασε χάρτη με τη παρουσία των τουρκικών πολεμικών πλοίων, τα οποία βρίσκονται σε απόσταση μόλις δέκα μιλίων από τις ανατολικές ακτές της Κρήτης, προκειμένου να οπτικοποιήσει το μέγεθος της πρόκλησης αλλά και τον παραλογισμό της τουρκικής συμπεριφοράς.

Ερμηνεύοντας αυτή τη νέα όξυνση της τουρκικής παραβατικότητας, οι διπλωματικές πηγές εκτίμησαν ότι η Άγκυρα θεωρεί ότι έχει αποκτήσει ένα νέο πολιτικό κεφάλαιο που της επιτρέπει να κινηθεί προς αυτή την κατεύθυνση λόγω του ρόλου που παίζει στο Αφγανιστάν.

Εκτίμησαν, ωστόσο, ότι πρόκειται για μια λάθος θεώρηση των πραγμάτων και υπενθύμισαν ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν αρνήθηκε να παραχωρήσει συνάντηση στον πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στο πλαίσιο της ΓΓ του ΟΗΕ, ενώ ο Αμερικανός ΥΠΕΞ ζήτησε την απομάκρυνση των τουρκικών στρατευμάτων από την Λιβύη.

