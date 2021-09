Πολιτισμός

Ιωάννινα - Κλεμμένες εικόνες: Στο εδώλιο αρχιμανδρίτης

Άρχισε η δίκη για την υπόθεση των κλεμμένων εικόνων από ναούς και μοναστήρια στην Ήπειρο. Έξι οι κατηγορούμενοι.

Στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Ιωαννίνων ξεκίνησε η δίκη για την πολύκροτη υπόθεση των κλεμμένων εικόνων και άλλων κειμηλίων από ναούς, μοναστήρια και ξωκλήσια στην Ήπειρο, κυρίως στο Ζαγόρι. Σύμφωνα με το βούλευμα 83/2019 του Συμβουλίου Εφετών Ιωαννίνων, στο εδώλιο κάθονται ένας αρχιμανδρίτης, ο οποίος είναι σήμερα ηγούμενος Μονής, ένας ιερέας, ένας ξενοδόχος από τα Τρίκαλα, ένας βιβλιοδέτης με παλαιοπωλείο στο Μοναστηράκι και δύο ακόμη.

Ο αρχιμανδρίτης κατηγορείται για συγκρότηση και διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης και φέρεται ως ο αρχηγός του κυκλώματος. Ο Περιφερειάρχης Ηπείρου είναι ένας από τους βασικούς μάρτυρες, καθώς και πολλοί κάτοικοι από τα χωριά του Ζαγορίου, όπου είχαν σημειωθεί και οι περισσότερες κλοπές με μεγαλύτερη εκείνη των 67 εικόνων, το 2009, από τον Ναό της Θεοτόκου στο Κουκούλι.

Το “κουβάρι” άρχισε να ξετυλίγεται, όταν μια εικόνα βρέθηκε σε παλαιοπωλείο στο Μοναστηράκι και έφτασε σε γκαλερί του εξωτερικού, όπου εντοπίστηκαν να πωλούνται εικόνες από εκκλησίες του Ζαγορίου και του Πηλίου. Ο Περιφερειάρχης, Αλέξανδρος Καχριμάνης, παρέθεσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ τα γεγονότα που οδήγησαν στην δικαστική εξέλιξη της υπόθεσης. Όπως είπε, μετά την κλοπή των 67 εικόνων από τον ιερό Ναό της Κοιμήσεως της Θεοτόκου στο Κουκούλι Ζαγορίου, ανήμερα των Χριστουγέννων του 2009, ο τότε δήμαρχος Τύμφης Γ. Σουκουβέλος, τον ενημέρωσε ως Νομάρχη Ιωαννίνων για την κλοπή. Λίγες ημέρες αργότερα, έγινε συνάντηση τοπικών παραγόντων για το ζήτημα στο Τσεπέλοβο και υιοθετήθηκε η πρόταση του κ. Καχριμάνη, να αναρτηθούν φωτογραφίες από τις εικόνες που κλάπηκαν στο διαδίκτυο.

Το εγχείρημα, όπως αναφέρει ο Περιφερειάρχης, δεν άργησε να ανοίξει τον δρόμο για τον εντοπισμό των κλεμμένων θρησκευτικών κειμηλίων. Έναν μήνα αργότερα, στις 30 Ιανουαρίου του 2010, έφτασε στο γραφείο του η φωτογραφεία μιας εικόνας, η οποία ήταν σε παλαιοπωλείο στο Μοναστηράκι. «Ήταν η πρώτη ένδειξη πως είχαν περάσει στην αγορά», προσθέτει χαρακτηριστικά. Την επόμενη μέρα - όπως λέει ο ίδιος - βρέθηκε στο Μοναστηράκι και μετά από 5 ώρες αναζητήσεων στα παλαιοπωλεία, την εντόπισε. Ο παλαιοπώλης ισχυρίστηκε πως η εικόνα ανήκει στη συλλογή του ενός ξενοδόχου από τα Τρίκαλα, ο οποίος είναι ένας εκ των 6 κατηγορούμενων στην υπόθεση.

Το 2011 σε γκαλερί του Λονδίνου εντοπίστηκαν κλεμμένες εικόνες από Ναούς του Ζαγορίου. Στη συνέχεια, άλλα κειμήλια βρέθηκαν στο Άμστερνταμ και στο Ντίσελντορφ. Ο δρόμος των ερευνών άνοιξε και όλες οι υποθέσεις ήρθαν το 2015 στην Εισαγγελία Ιωαννίνων.

