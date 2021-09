Υγεία - Περιβάλλον

Ηράκλειο: ανεμβολίαστη υπάλληλος κλειδώθηκε στο ΚΑΠΗ

Αστυνομική επιχείρηση στήθηκε για την απομάκρυνση της. Συνέχιζε να πηγαίνει στη δουλειά, αν και είχε τεθεί σε αναστολή. Άλλαξε τις κλειδαριές και κλειδώθηκε στο ΚΑΠΗ.

Μεγάλη αναστάτωση στο Αρκαλοχώρι προκάλεσε η ανεμβολίαστη φυσικοθεραπεύτρια του Δήμου Μινώα Πεδιάδος η οποία μετά και το πρόστιμο που της είχε επιβληθεί καθώς συνέχιζε να πηγαίνει στην εργασία της παρά την αναστολή εργασίας, είχε κλειδωθεί μαζί με τον σύζυγό της στο ΚΑΠΗ του Αρκαλοχωρίου αρνούμενη να αποχωρήσει.

Το μεσημέρι της Πέμπτης, οι αστυνομικοί κατάφεραν να μπουν στον χώρο της δομής και να συλλάβουν τη δημοτική υπάλληλο, μεταφέροντας την στο Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η αστυνομική επιχείρηση ολοκληρώθηκε παρουσία εισαγγελέα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η δημοτική υπάλληλος είχε αλλάξει τις κλειδαριές της δομής και παρέμενε στο εσωτερικό της. Στο ΚΑΠΗ είχαν σπεύσει από την πρώτη στιγμή άνδρες της ΕΛΑΣ αλλά και ο εισαγγελέας.

Σημειώνεται ότι η φυσικοθεραπεύτρια ισχυρίζεται πως ενεργεί με βάση τη Διακήρυξη των "Ελλήνων Αυτόχθονων Ιθαγενών" οι οποίοι επικαλούμενοι απόφαση του Δικαστηρίου της Χάγης δρουν σε διάφορες περιοχές της χώρας ανακαλώντας αποφάσεις θεσμικών φορέων.

Υπενθυμίζεται ότι η δημοτική υπάλληλος η οποία δεν έχει εμβολιαστεί τέθηκε σε καθεστώς αναστολής εργασίας. Ωστόσο παρουσιαζόταν καθημερινά στη θέση της στο Φυσιοθεραπευτικό Τμήμα του Δήμου Μινώα Πεδιάδας με αποτέλεσμα να της επιβληθεί πρόστιμο καθώς εντοπίστηκε σε έλεγχο της ΕΛΑΣ.

