Νίκος Παπαγγελής: ο Παραολυμπιονίκης που δίνει “μάθημα ζωής” (βίντεο)

Καλεσμένος στο “Πρωινό” του ΑΝΤ1 βρέθηκε ο νεαρός ποδηλάτης, που μίλησε για τον ακρωτηριασμό του, την ανάβαση στον Όλυμπο, τα όνειρα του και την παράσυρση από αυτοκίνητο εν ώρα προπόνησης.

«Ακρωτηριάστηκα το 2015, σε ηλικία 15 ετών, από καρκίνο, μετά από χημειοθεραπείες. Μόλις μου το είπε ο γιατρός, αν και είχα ψιλοκαταλάβει, ήμουν στην αρχή αρνητικός. Έκατσα στο σπίτι μια ημέρα μόνος μου, στο δωμάτιο μου, έκλαψα, σκέφθηκα και το πρωί είπα στην μαμά μου “πάμε να το κάνουμε”», είπε στο «Πρωινό» του ΑΝΤ1 ο Νίκος Παπαγγελής, που κατετάγη έκτος στην ποδηλασία, στους Παραολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο.

Δίνοντας μάθημα θέλησης για ζωή και αισιοδοξίας, μιλώντας στην Φαίη Σκορδά και τον Γιώργο Λιάγκα, ο Νίκος Παπαγγελής είπε ότι τότε «η μαμά μου ήταν πιο στενοχωρημένη από εμένα Δεν ήθελα κανένας να με βλέπει και να στενοχωριέται. Είχα να πάω σχολείο σχεδόν τρία χρόνια. Οι φίλοι μου ήταν πάντοτε εκεί για εμένα, ήταν δίπλα μου, αν και δεν ήθελα να με βλέπουν σε άσχημη κατάσταση. Είχα κλειστεί στον εαυτό μου, αλλά όποτε εγώ τους ήθελα, ήταν κοντά μου».

Σχολιάζοντας τις πρωτιές και τις διακρίσεις του στην ποδηλασία, σε μεγάλες διοργανώασεις, τις οποίες ανέφεραν οι παρουσιαστές της εκπομπής, σχολίασε «έχω πολλές διακρίσεις στην ποδηλασία. Η μεγαλύτερη επιτυχία μου είναι ότι είμαι 6ος Παραολυμπιονίκης στους Αγώνες στο Τόκιο».

Αναφερόμενος στην προ ημερών ανάβαση του στον Όλυμπο, που επιχείρησε με τον σπουδαίο Μάριο Γιαννάκου, που προ καιρού είχε μεταφέρει στην πλάτη του μια ανάπηρη κοπέλα μέχρι την κορυφή του Ολύμπου, ο νεαρός ποδηλάτης είπε ότι «ήταν πολύ ωραία εμπειρία, το έκανα γιατί είχα δυνατή ομάδα. Την πρώτη ημέρα περπάτησα 8 ώρες και την δεύτερη ημέρα περπάτησα 6 ώρες για να ανέβω στον Όλυμπο. Νιώθω τυχερός που είμαι εδώ, παρά τα όσα έγιναν στην ζωή μου».

«Χωρίς την μαμά δεν θα μπορούσα να είμαι εδώ. Ότι της ζητούσα είτε ήταν σωστό είτε λάθος με στήριζε. Από την πρώτη στιγμή με άφησε να παίρνω εγώ πρωτοβουλίες για την ζωή μου. Έχω δύο μικρότερους αδελφούς που θαυμάζει ο ένας τον άλλον για τους δικούς μας λόγους. Εκείνοι παίζουν ποδόσφαιρο, εγώ πλέον δεν παρακολουθώ πολύ», είπε ο Νίκος Παπαγγελής, με εμφανή συγκίνης, αναφερόμενος στην οικογένεια του.

Αποκάλυψε μάλιστα πως «εχει τύχει να πέσει αυτοκίνητο επάνω μου, την ώρα που έκανα προπόνηση με το ποδήλατο στον δρόμο. Προπονούμαι μόνος μου γιατί θέλω να είμαι συγκεντρωμένος».

Τέλος αναφερόμενος σε όσα έχει βάλει στόχο για το μέλλον, ο Νίκος Παπαγγελής είπε «όνειρο μου είναι να γίνω χρυσός Παραολυμπιονίκης, να κάνω δική μου οικογένεια και να κάνω κάτι δικό μου στον αθλητισμό και για όσα παιδιά δεν έχουν εύκολη πρόσβαση».





