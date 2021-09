Υγεία - Περιβάλλον

Πιστοποιητικά εμβολιασμού: Εισαγγελική έρευνα στο νοσοκομείο “Παπανικολάου”

Η Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης παρήγγειλε προκαταρκτική έρευνα για να διερευνηθεί εάν έχει διαπραχθεί το αδίκημα της ψευδούς βεβαίωσης.



Στο «μικροσκόπιο» εισαγγελέα μπαίνουν πιστοποιητικά εμβολιασμού που προσκομίστηκαν από εργαζόμενους του νοσοκομείου Παπανικολάου της Θεσσαλονίκης και ερευνάται εάν είναι ψευδή. Με βάση δημοσιεύματα που προηγήθηκαν, η Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης παρήγγειλε προκαταρκτική έρευνα για να διερευνηθεί εάν έχει διαπραχθεί το αδίκημα της ψευδούς βεβαίωσης.

Σύμφωνα με όσα είδαν το φως της δημοσιότητας, από τη διοίκηση του νοσοκομείου ελέγχονται ως ύποπτα περί τα είκοσι πιστοποιητικά εμβολιασμού, που φέρεται να εκδόθηκαν από Κέντρο Υγείας της δυτικής Θεσσαλονίκης, τη στιγμή που στο «Παπανικολάου» λειτουργούσε έως τα μεσάνυχτα εμβολιαστικό κέντρο.

Ανάμεσα σ' αυτές τις περιπτώσεις περιλαμβάνονται -κατά τα δημοσιεύματα- πιστοποιητικά που εξέδωσαν υγειονομικοί του νοσοκομείου, οι οποίοι εμφανίζονταν μέχρι πρόσφατα με ακραία αντιεμβολιαστική ρητορική. Ακόμη, ελέγχεται περίπτωση εργαζόμενου, που τον έναν μήνα παρουσίασε πιστοποιητικό νόσησης και τον επόμενο πιστοποιητικό εμβολιασμού.

Υπό αυτές τις συνθήκες, ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης έδωσε εντολή στην εισαγγελέα ποινικής δίωξης να παραγγείλει από την αστυνομία προκαταρκτική εξέταση.

