Η Πηγή Δεβετζή ισχυρίστηκε ότι και η ίδια έχει πέσει θύμα σεξουαλικής παρενόχλησης στο ξεκίνημα της καριέρας της.



Μετά την Σοφία Μπεκατώρου, σοκάρουν τα όσα αποκάλυψε η Πηγή Δεβετζή για σεξουαλική περενόχληση που δέχτηκε, από παράγοντα του αθλητισμού, όταν ήρθε στην Αθήνα από την επαρχεία για την Εθνική ομάδα.

«Είχα κι εγώ παρόμοια εμπειρία από παράγοντα του αθλητισμού όταν είχα κατέβει στην Αθήνα ένα κορίτσι από την επαρχία με αρχές και πατέρα δάσκαλο καταλαβαίνεις ότι ποτέ δεν είχα την πονηράδα ότι θα με πλησιάσει άνθρωπος για να με εκμεταλλευτεί. Γνώρισα έναν άνθρωπο από τον χώρο του αθλητισμού που μου έταξε λαγούς με πετραχήλια. Ήμουν ενήλικη αλλά δεν είχα ακόμα τις εμπειρίες και ήμουν κορίτσι, όχι γυναίκα. Τον έβλεπα σαν πατέρα μου, μου έταξε σπίτι και δεν πίστευα ότι θα με εκμεταλλευτεί» είπε αρχικά η Πηγή Δεβετζή μιλώντας στον Alpha.

«Με είχε καλέσει στο γραφείο του για να μιλήσουμε για θέματα αθλητισμού και κάποια στιγμή με στρίμωξε, πήγε να με ακουμπήσει, κατέβασε το παντελόνι του και με έριξε στον καναπέ. Δόξα τω Θεώ με βοήθησε ο Θεός, χτύπησε το τηλέφωνο. Πώς βλέπεις τις ταινίες που βλέπεις κάποιον που θέλει να ασελγήσει επάνω σου και κόβεται η φωνή σου. Εκείνη τη στιγμή πάγωσα. Χτύπησε το δικό του τηλέφωνο και ήταν κάποιος από έξω και έτσι προσπάθησα να ξεφύγω», ανέφερε η Πηγή Δεβετζή.

Περιγράφοντας το προφίλ του άνδρα που την παρενόχλησε η Πηγή Δεβετζή είπε ότι «αυτός ο άνθρωπος ήταν μεγαλύτερος, παντρεμένος με παιδιά και ο λόγος που δεν το είπα γιατί έχει παραγραφεί μετά από τόσα χρόνια, ήταν γιατί σεβάστηκα τα παιδιά του γιατί τον άνθρωπο αυτόν τον συναντούσα. Εγώ τον έβλεπα και ήθελα να τον πνίξω».

«Εμένα με είχε πάρει ο πατέρας μου από το χέρι και με είχε φέρει στην Αθήνα για πρωταθλητισμό. Πού να φανταστεί ο άνθρωπος αυτός και πώς να το πω. Αυτός έκανε ότι δεν συνέβαινε τίποτα. Δεν μπορούσα να το πω στους γονείς μου γιατί ο πατέρας μου θα έλεγε να έρθει να με πάρει. Μετά ήμουν πολύ επιθετική με τους άνδρες» συμπλήρωσε η Πηγή Δεβετζή.

Και απαντώντας για το αν έψαξε το ενδεχόμενο ο ίδιος άνθρωπος να έκανε κάτι αντίστοιχο σε άλλα κορίτσια, η Πηγή Δεβετζή απάντησε: «Δεν έψαξα ποτέ. Έπαιρνα τα μετάλλια και δεν μπορούσα να τα χαρώ. Πολλά χρόνια λέω πρέπει να μιλήσω. Τελικά εξαφανίστηκα και πήγα σε μοναστήρι. Όχι για πολύ καιρό, βρήκα πνευματικούς και μίλησα. Έκανα προσευχή. Πριν από δύο χρόνια πήγα στα Ιεροσόλυμα, έπεσα πάνω στον Πανάγιο Τάφο, είπα συγχώρεσέ τον και βοήθησέ με να προχωρήσω».

