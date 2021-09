Τοπικά Νέα

Ηράκλειο: έκρυβε ένα κιλό ηρωίνη σε παραλία

Ο αλλοδαπός συνελήφθη την ώρα που επιχειρούσε να πάρει τη συσκευασία με την ηρωίνη σε μορφή «βράχου».

Συνελήφθη το πρωί, σε περιοχή του Δήμου Ηρακλείου, αλλοδαπός, κατηγορούμενος για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, κατόπιν συντονισμένης αστυνομικής επιχείρησης.

Ο αλλοδαπός εντοπίστηκε σε παραλία του Δήμου Ηρακλείου όπου σε συγκεκριμένο σημείο ήταν κρυμμένη μεγάλη πλαστική συσκευασία που περιείχε ναρκωτική ουσία.

Στην έρευνα που ακολούθησε βρέθηκαν και κατασχεθήκαν, μία αυτοσχέδια συσκευασία που περιείχε 1.055 γραμμάρια ηρωίνης σε μορφή βράχου, ένα μαχαίρι και ένα κινητό τηλέφωνο.

Η προανάκριση διενεργείται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Ηρακλείου, ενώ ο συλληφθείς με την σε βάρος του σχηματισθείσα δικογραφία θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Ηρακλείου.

