Κόσμος

Κόσοβο: οδοφράγματα και αποκλεισμοί συνοριακών διαβάσεων (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σκηνικό έντασης ανάμεσα στον σερβικό πληθυσμό στο βόρειο μέρος της χώρας και τις ισχυρές δυνάμεις μονάδων ειδικών επιχειρήσεων που έφτασαν στην περιοχή.

Δύο συνοριακές διαβάσεις, που συνδέουν το Κόσοβο με την κεντρική Σερβία, παραμένουν αποκλεισμένες για τέταρτη συνεχή ημέρα. Ο σερβικός πληθυσμός στο βόρειο Κόσοβο, αντιδρώντας στην απόφαση της Πρίστινας να μην επιτρέψει την είσοδο οχημάτων που φέρουν σερβικές πινακίδες κυκλοφορίας, απέκλεισε στις 20 Σεπτεμβρίου με οδοφράγματα τις συνοριακές διαβάσεις Γιάρινιε και Μπρνιακ.

Η είσοδος των οχημάτων από την Σερβία επιτρέπεται από άλλες συνοριακές διαβάσεις και αφού προηγουμένως οι οδηγοί αντικαταστήσουν τις σερβικές πινακίδες με προσωρινές που εκδίδονται επιτόπου από την συνοριακή αστυνομία του Κοσόβου πληρώνοντας το αντίτιμο των πέντε ευρώ για διάρκεια παραμονής εξήντα ημερών.

Οι Σέρβοι στο βόρειο Κόσοβο από χθες άρχισαν να ενισχύουν τα οδοφράγματα με βαριά φορτηγά οχήματα που τοποθετήθηκαν κάθετα στην οδική αρτηρία που οδηγεί προς τις δύο αποκλεισμένες συνοριακές διαβάσεις.

Παράλληλα ενισχύεται και η παρουσία της αστυνομίας του Κοσόβου. Ισχυρές δυνάμεις τις μονάδας ειδικών επιχειρήσεων «Rosu» της αστυνομίας του Κοσόβου έχουν αναπτυχθεί στην περιοχή για να αποτρέψουν ενδεχόμενη προσπάθεια των Σέρβων πολιτών να καταλάβουν τις συνοριακές διαβάσεις. Η κατάσταση στα σύνορα είναι τεταμένη ωστόσο δεν σημειώθηκαν μέχρι στιγμής σοβαρά επεισόδια ούτε συμπλοκές των Σέρβων με την αστυνομία.

Ο πρωθυπουργός του Κοσόβου 'Αλμπιν Κούρτι κατηγορεί το Βελιγράδι ότι υποκινεί τις αντιδράσεις των Σέρβων και δηλώνει πρόθυμος να αποσύρει το μέτρο για τις πινακίδες εφόσον και η Σερβία αποδεχθεί τις πινακίδες κυκλοφορίας που εκδίδονται στο Κόσοβο. Σημειώνεται ότι η Σερβία κατά την είσοδο οχημάτων από το Κόσοβο ζητάει την αντικατάσταση των πινακίδων κυκλοφορίας με προσωρινές σερβικές πινακίδες.

Το ίδιο μέτρο εφαρμόζει τώρα και η κυβέρνηση του Κοσόβου επικαλούμενη την αρχή της «αμοιβαιότητας». Ο πρόεδρος της Σερβίας Αλεξάνταρ Βούτσιτς απέρριψε την πρόταση του 'Αλμπιν Κούρτι σημειώνοντας ότι κάτι τέτοιο θα σήμαινε ότι το Βελιγράδι αποδέχεται έμμεσα την ανεξαρτησία του Κοσόβου.

Ο Βούτσιτς αντιπρότεινε την επιστροφή στο καθεστώς που ίσχυε μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου και επίλυση του θέματος στις Βρυξέλες στο πλαίσιο του διαλόγου που διεξάγεται υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ειδήσεις σήμερα:

Άρειος Πάγος - αντιεμβολιαστές: στοπ στο αυτόφωρο δημόσιων λειτουργών

Γυναικοκτονία στην Ρόδο: η εξομολόγηση του θύματος για τα “μαρτύρια” που πέρασε (βίντεο)

Τροχαίο στην Σπάρτη: Νεκρή 22χρονη - Είχε χάσει και τη μητέρα της