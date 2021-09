Τεχνολογία - Επιστήμη

MyHealth app: Ιατρικές βεβαιώσεις και ψηφιακά

Παρουσιάστηκε η νέα υπηρεσία της ΗΔΙΚΑ. Αναλυτικά η διαδικασία για την έκδοση των ιατρικών βεβαιώσεων ψηφιακά.



Τη νέα υπηρεσία της ΗΔΙΚΑ που παρέχει πλέον ψηφιακά, απλά, γρήγορα και με ασφάλεια, την έκδοση των ιατρικών βεβαιώσεων, παρουσίασαν το πρωί ο υπουργός Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Κυριάκος Πιερρακάκης, ο υπουργός Υγείας, Θάνος Πλεύρης, ο υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Γιώργος Γεωργαντάς και η πρόεδρος και διευθύνουσα σύμβουλος της ΗΔΙΚΑ, Νίκη Τσούμα.

Οι ιατρικές βεβαιώσεις αποτελούν την επίσημη πιστοποίηση από τον ιατρό ότι ένας πολίτης μπορεί να συμμετάσχει σε αθλητικές δραστηριότητες με ασφάλεια για τον ίδιο και τους συνανθρώπους του. Επιπλέον, προβλέπεται η δυνατότητα η βεβαίωση να εκδίδεται για οποιαδήποτε άλλη νόμιμη χρήση.

Η διαδικασία γίνεται αποκλειστικά από τον ιατρό κάθε πολίτη. Αρχικά, ο ιατρός καταχωρεί τον ΑΜΚΑ του πολίτη στην υπηρεσία «Ιατρικές Βεβαιώσεις» τού συστήματος Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης, επιλέγει τον τύπο της βεβαίωσης (κολυμβητήριο, γυμναστήριο, συγκεκριμένο άθλημα ή για κάθε νόμιμη χρήση) και τέλος διαλέγει ένα από τα προτυποποιημένα κείμενα. Η ιατρική βεβαίωση εκδίδεται αυτόματα και είναι διαθέσιμη στον πολίτη ως εξής:

myHealth app, στην ενότητα «Ιατρικές Βεβαιώσεις». Από τοστην ενότητα «Ιατρικές Βεβαιώσεις».

Εφόσον ο πολίτης έχει ενεργοποιήσει την άυλη συνταγογράφηση, ο αριθμός barcode της ιατρικής βεβαίωσης αποστέλλεται με SMS και η πλήρης ιατρική βεβαίωση με e-mail σε μορφή pdf (αναλόγως τι έχει επιλέξει ο πολίτης ως κανάλι ενημέρωσης για την άυλη συνταγογράφηση).

Εάν ο πολίτης δεν είναι εγγεγραμμένος στην άυλη συνταγογράφηση, η ιατρική βεβαίωση εκτυπώνεται από τον ιατρό.

Ο έλεγχος γνησιότητας των ιατρικών βεβαιώσεων από τους φορείς στους οποίους απευθύνεται γίνεται μέσω του myhealth.gov.gr/verify. Εκεί, ο παραλήπτης στον οποίο ο πολίτης απευθύνει προς χρήση την ιατρική βεβαίωση έχει τη δυνατότητα να την αναζητήσει με τον κωδικό barcode και να ελέγξει τα στοιχεία της, όπως το ονοματεπώνυμο, την ειδικότητα του ιατρού, τον τύπο και το κείμενο που αυτός έχει συντάξει. Επίσης, ανάλογα με την κατάσταση της ιατρικής βεβαίωσης εμφανίζεται ένα από τα παρακάτω μηνύματα:

«Έγκυρη Ιατρική Βεβαίωση»

«Ληγμένη Ιατρική Βεβαίωση» (Οι ιατρικές βεβαιώσεις για κολυμβητήρια, γυμναστήρια ή συγκεκριμένα αθλήματα έχουν ισχύ ενός έτους)

«Μη Έγκυρη Ιατρική Βεβαίωση»

Για τον έλεγχο μίας ιατρικής βεβαίωσης, σύμφωνα με την παραπάνω διαδικασία, ο παραλήπτης εισέρχεται στην πλατφόρμα myhealth.gov.gr/verify με τους κωδικούς στο Taxisnet.

Ο υπουργός Υγείας, Θάνος Πλεύρης, τόνισε πως «η επιτυχής αντιμετώπιση της πανδημίας και η καθημερινή μάχη με αυτήν δεν μας εμποδίζει παράλληλα να υλοποιήσουμε τις πολιτικές, οι οποίες θα εξυπηρετήσουν τον πολίτη, ειδικά στον χώρο της υγείας. Με τη συνδρομή του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και τις ηλεκτρονικές ιατρικές βεβαιώσεις προχωράμε σε ένα ακόμα βήμα που θα βοηθήσει πάρα πολύ τον πολίτη. Πρόκειται για μία δυνατότητα, η οποία, μαζί με μια σειρά από άλλες δράσεις, θα οδηγήσουν την υγεία σε ένα επόμενο στάδιο προς όφελος του πολίτη και είναι η συνέχεια δράσεων που έχουν γίνει έως τώρα και συνδυάζονται με την άυλη συνταγογράφηση και με τις εφαρμογές με SMS στα κινητά μας, με στόχο την αξιοποίηση της τεχνογνωσίας και υποστήριξης που μας δίνει συνολικά το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης».

Ο υπουργός Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Κυριάκος Πιερρακάκης, ευχήθηκε καλή επιτυχία και καλή δύναμη στην νέα ηγεσία του υπουργείου Υγείας και στη συνέχεια δήλωσε: «Σχεδιάζουμε από κοινού με τα στελέχη του υπουργείου Υγείας και με την ΗΔΙΚΑ ένα πλήρες πρόγραμμα ψηφιοποίησης στον τομέα της υγείας, το οποίο περιλαμβάνει τόσο "μικρές νίκες" όσο και έργα πνοής και μακρόχρονου σχεδιασμού. Επιδιώκουμε ένα "πάντρεμα" ανάμεσα σε τεχνολογίες και πλατφόρμες με τη γνώση και την επιστήμη. Έτσι έγινε στο ψηφιακό σύστημα του εμβολιαστικού προγράμματος, έτσι προχωράμε και τώρα. Οι ιατρικές βεβαιώσεις που ανακοινώνουμε σήμερα εκδίδονται μέσω του συστήματος της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, την οποία έχουμε επεκτείνει υλοποιώντας την άυλη συνταγογράφηση. Οι βεβαιώσεις εμφανίζονται στην εφαρμογή myhealth που αποτελεί πρόπλασμα για τον ψηφιακό ιατρικό φάκελο, ένα οικοδόμημα που θα δούμε να υλοποιείται μέσα στους επόμενους μήνες».

Ο υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Γιώργος Γεωργαντάς ανέφερε: «Σήμερα, δίνουμε τη δυνατότητα έκδοσης ιατρικών βεβαιώσεων, ψηφιακά. Κάθε πολίτης θα μπορεί πλέον να χρησιμοποιεί εύκολα, γρήγορα και με ασφάλεια τις ιατρικές βεβαιώσεις που απαιτούνται για μία σειρά δραστηριοτήτων της καθημερινότητάς του, μέσω της εφαρμογής MyHealth, που σχεδίασε η ΗΔΙΚΑ. Σε συνεργασία με το υπουργείο Υγείας και τους υπουργούς, Κυριάκο Πιερρακάκη και Θάνο Πλεύρη, συνεχίζουμε να σχεδιάζουμε και να προσφέρουμε νέες ψηφιακές υπηρεσίες υγείας, αναβαθμίζοντας ουσιαστικά την εξυπηρέτηση του πολίτη».

Η πρόεδρος και διευθύνουσα σύμβουλος της ΗΔΙΚΑ, Νίκη Τσούμα, σημείωσε: «Οι ψηφιακές ιατρικές βεβαιώσεις συνιστούν άλλη μία υπηρεσία που ολοκλήρωσε η ΗΔΙΚΑ στο πλαίσιο της Ψηφιακής Μεταρρύθμισης του τομέα της υγείας και ακολουθούν μία σειρά από άλλες ψηφιακές υπηρεσίες που έχουν υλοποιηθεί, με πιο πρόσφατη το MyHealth app. Η συνεχής πρόοδος στον τομέα αυτόν τροφοδοτείται από το όραμα της ΗΔΙΚΑ και την εμπειρία των εργαζομένων της. Τα αποτελέσματα αναγνωρίζονται από τους Έλληνες πολίτες και ενισχύονται από την υποστήριξη τόσο του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης όσο και του υπουργείου Υγείας».

