Ρωσία: φονική συντριβή αεροσκάφους

Τα συντρίμμια του εντοπίστηκαν σε δυσπρόσιτη περιοχή στη ρωσική Άπω Ανατολή. Το μοιραίο αεροσκάφος είχε ηλικία 42 ετών.

Και οι έξι άνθρωποι που επέβαιναν σε ένα γερασμένο μεταγωγικό αεροσκάφος An-26 που συνετρίβη στη ρωσική Άπω Ανατολή χθες, Τετάρτη, πιστεύεται ότι έχουν σκοτωθεί, μετέδωσαν σήμερα ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων επικαλούμενα πηγές των υπηρεσιών εκτάκτων καταστάσεων.

Το αεροσκάφος, το οποίο σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων TASS ανήκε σε μια εταιρία που πραγματοποιούσε τεχνικούς ελέγχους σε ρωσικά αεροδρόμια και ήταν ηλικίας 42 ετών, χάθηκε χθες από τις οθόνες των ραντάρ.

Το υπουργείο Εκτάκτων Καταστάσεων της Ρωσίας ανέφερε σήμερα πως εντόπισε τα συντρίμμια σε μια δυσπρόσιτη περιοχή και πως στέλνει επιτόπου συνεργείο διάσωσης.

Όπως ανέφερε, η τύχη του πληρώματος παραμένει άγνωστη, ωστόσο το TASS και το Interfax, επικαλούμενα πηγή των υπηρεσιών εκτάκτων καταστάσεων, μετέδωσαν πως οι αρχικές έρευνες δείχνουν πως δεν υπάρχουν επιζώντες.

Τα επίπεδα ασφαλείας της ρωσικής πολιτικής αεροπορίας έχουν βελτιωθεί τα τελευταία χρόνια όμως τα δυστυχήματα, ιδιαίτερα εκείνα με παλιά αεροσκάφη σε απομακρυσμένες περιοχές, δεν είναι ασυνήθιστα. Τον Ιούλιο, και οι 28 επιβαίνοντες σε ένα δικινητήριο ελικοφόρο αεροσκάφος An-26 σκοτώθηκαν όταν το αεροπλάνο συνετρίβη στην Καμτσάτκα, επίσης στη ρωσική άπω ανατολή.

