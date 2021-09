Οικονομία

Όρια ηλικίας συνταξιοδότησης: Τι αλλάζει και για ποιους

Διευκρινίσεις από το υπουργείο Εργασίας σε απάντηση ερωτημάτων που διατυπώνονται από ασφαλισμένους.

Διευκρινίσεις δίνει το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων σε απάντηση ερωτημάτων που διατυπώνονται από ασφαλισμένους για το αν πρέπει να σπεύσουν να προλάβουν τα ευνοϊκά όρια ηλικίας και να συνταξιοδοτηθούν, μέχρι τις 31/12/2021, γιατί διαφορετικά θα μπορούν να βγουν στη σύνταξη μόνο αφού συμπληρώσουν το 67ο έτος της ηλικίας τους.

Σε ανακοίνωσή του, το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων αποσαφηνίζει τα εξής:

«Πρώτον, όποιος ασφαλισμένος έχει θεμελιώσει δικαίωμα συνταξιοδότησης, μέχρι 31/12/2021, μπορεί να το ασκήσει οποτεδήποτε χωρίς κανέναν περιορισμό.

Δεύτερον, είναι αυθαίρετη και εσφαλμένη η άποψη ότι οι ασφαλισμένοι που θέλουν να βγουν στη σύνταξη θα πρέπει να το κάνουν, μέχρι τις 31/12/2021, καθώς από 1/1/2022 δήθεν αυξάνονται τα όρια ηλικίας.

Το υπουργείο Εργασίας έχει διαβεβαιώσει κατά καιρούς με κάθε τρόπο ότι τα όρια ηλικίας δεν αυξάνονται.

Επομένως και με βάση τα παραπάνω τονίζεται πως:

- Όσοι ασφαλισμένοι θεμελίωσαν δικαίωμα συνταξιοδότησης, μέχρι τις 18/08/2015, μπορούν να υποβάλουν οποτεδήποτε το αίτημα συνταξιοδότησής τους και, μετά την 01η/01/2022, χωρίς κανέναν περιορισμό ή αύξηση ορίων συνταξιοδότησης.

Παράδειγμα: Ασφαλισμένη μητέρα ανηλίκου που, μέχρι 31/12/2012, είχε 5.500 ημέρες ασφάλισης και ήταν 57 ετών, μπορεί να συνταξιοδοτηθεί οποτεδήποτε, αφού θεμελίωσε δικαίωμα, πριν από την 18η/08/2015.

- Όσοι ασφαλισμένοι κατοχυρώνουν δικαίωμα συνταξιοδότησης μεταξύ 19/8/2015 έως 31/12/2021 μπορούν να ασκήσουν και αυτοί οποτεδήποτε το δικαίωμά τους και μετά την 1η/1/2022 και συγκεκριμένα, όταν συμπληρώσουν το νέο (μεταβατικό) όριο ηλικίας.

Παράδειγμα (κατοχύρωση μέχρι 31.12.2021, άσκηση μετά την 01η.01.2022): Ασφαλισμένη μητέρα στο ΙΚΑ που κατά το έτος 2012 έχει συμπληρώσει 5.500 ημέρες ασφάλισης, έχει συγχρόνως ανήλικο παιδί και συμπληρώνει το 60ό έτος της ηλικίας το έτος 2019: δικαιούται πλήρη σύνταξη με τη συμπλήρωση της ηλικίας 64 ετών και 5 μηνών. Το δικαίωμα το κατοχυρώνει το 2019 και το θεμελιώνει το 2023. Το δικαίωμα δεν χάνεται και μπορεί να ασκηθεί, μετά το 2023.

- Όσοι ασφαλισμένοι δεν θεμελίωσαν ή κατοχύρωσαν συνταξιοδοτικό δικαίωμα, πριν από τις 31/12/2021, δεν εμπίπτουν στα μεταβατικά όρια ηλικίας και, από 01/01/2022, συνταξιοδοτούνται με τους εξής βασικούς κανόνες:

1. Στο 67ο έτος της ηλικίας με τουλάχιστον 15 έτη ασφάλισης ή 4.500 ημέρες ασφάλισης

ή

2. Στο 62ο έτος της ηλικίας με τουλάχιστον 40 έτη ασφάλισης ή 12.000 ημέρες ασφάλισης,

ή

3. Στο 62ο έτος της ηλικίας και τις εκάστοτε ημέρες ασφάλισης που απαιτούνται για μειωμένη σύνταξη, όπου αυτή προβλέπεται.

4. Συνεχίζουν να ισχύουν ειδικότερες προβλέψεις για συγκεκριμένες κατηγορίες ασφαλισμένων (στρατιωτικοί, βαρέα και ανθυγιεινά, κ.λπ.).

Παραδείγματα: (α) άνδρας στο ΙΚΑ που δεν συμπληρώνει τις 10.500 ημέρες έως το 2012, (β) γυναίκα μητέρα ανηλίκου που δεν συμπλήρωσε 5.500 ημέρες έως το 2012 ή δεν συμπλήρωσε το 60ο έτος της ηλικίας της, μέχρι το 2021, για πλήρη σύνταξη ή το 55ο έτος της ηλικίας της, μέχρι το 2021, για μειωμένη σύνταξη και (γ) άνδρας δημόσιος υπάλληλος που έχει 35 έτη ασφάλισης, αλλά δεν συμπληρώνει τα 58 έτη έως το 2021.

Τα παραπάνω παραδείγματα είναι ενδεικτικές περιπτώσεις ασφαλισμένων όπου δεν θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα, πριν από τις 31/12/2021 ούτε εμπίπτουν στα μεταβατικά όρια ηλικίας και τους καλύπτουν οι κανόνες συνταξιοδότησης που προαναφέρθηκαν (67ο έτος με τουλάχιστον με 15 έτη ασφάλισης, κ.ο.κ.)».

Τέλος, όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, «το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων δρομολογεί την παράταση κατά ένα έτος στην προθεσμία υποβολής αίτησης αναγνώρισης πλασματικών ετών που έληγε στις 31/12/2021, προκειμένου οι ασφαλισμένοι να κατοχυρώσουν τα μεταβατικά όρια ηλικίας.

Συμπερασματικά, όσοι ασφαλισμένοι έχουν θεμελιώσει ή κατοχυρώσει δικαίωμα συνταξιοδότησης, μέχρι τις 31/12/2021, δεν συντρέχει κανένας λόγος να σπεύδουν να συνταξιοδοτηθούν στο τέλος του έτους, καθώς αυτό μπορούν να το πράξουν οποτεδήποτε εκείνοι κρίνουν. Έτσι, δεν θα στερηθούν και την αυξημένη ανταπόδοση που θα λάβουν για κάθε χρόνο που θα μένουν επιπλέον στην εργασία τους».

