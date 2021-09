Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: ο “χάρτης” με τα κρούσματα της Πέμπτης

Πόσες νέες μολύνσεις και σε ποιες περιοχές εντοπίστηκαν το προηγούμενο 24ωρο. Αναλυτικά στοιχεία από τον ΕΟΔΥ.

Μεγαλώνει η λίστα των νεκρών απο επιπλοκές του κορονοϊού στην Ελλάδα, ενώ αυξάνονται και οι ασθενείς που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας σε όλη την επικράτεια.

Ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε την Πέμπτη 2.125 νέα κρούσματα, εκ των οποίων 7 εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις πύλες εισόδου της χώρας, ενώ εκατοντάδες είναι τα κρούσματα μεταλλάξεων στην χώρα με την μετάλλαξη Δέλτα να κυριαρχεί.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΕΟΔΥ, στην Αττική εντοπίστηκαν 403 νέα κρούσματα του ιού, ενώ έκρηξη παρατηρείται στην Θεσσαλονίκη με 345 νέα κρούσματα. Την ίδια ώρα στην Πιερία εντοπήστηκαν 73 νέα κρούσματα και στην Αχαΐα 71.

Η γεωγραφική κατανομή των νέων κρουσμάτων ανά περιφερειακή ενότητα:

Η ημερήσια επιδημιολογική έκθεση του ΕΟΔΥ:





