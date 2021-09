Life

Sarah Jessica Parker: Συντετριμμένη με το θάνατο του Willie Garson

Η 56χρονη ηθοποιός έκανε το σχόλιο κάτω από ένα post στο Instagram του συναδέλφου της Chris Noth.

Η Sarah Jessica Parker δεν είναι «έτοιμη» να μιλήσει για τον ξαφνικό θάνατο του Willie Garson, σε ηλικία μόλις 57 ετών.

Η 56χρονη ηθοποιός έκανε το σχόλιο κάτω από ένα post στο Instagram του συναδέλφου της Chris Noth, το οποίο περιλάμβανε ένα στιγμιότυπο της ίδιας και της Garson όταν γύριζαν την πρώτη ταινία “Sex And The City” το 2007.

