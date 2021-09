Πολιτισμός

Περιφέρεια Αττικής - Θεοδωράκης: Συναυλία-αφιέρωμα στις φυλακές Ωρωπού

Μπροστά από το κελί που κρατήθηκε ο σπουδαίος σύνθετης, γνωστοί καλλιτέχνες θα ερμηνεύσουν μερικά από τα πιο γνωστά έργα του.

Μουσικό αφιέρωμα, με τίτλο «Νύχτα μαγικιά», στη μνήμη του Μίκη Θεοδωράκη, διοργανώνει η Περιφέρεια Αττικής σε συνεργασία με τον Δήμο Ωρωπού, την Παρασκευή, 24 Σεπτεμβρίου, στις 8:00 μμ, στον εξωτερικό χώρο των Παλιών Φυλακών, με είσοδο ελεύθερη και σειρά προτεραιότητας.

Μπροστά από το κελί που κρατήθηκε ο σπουδαίος σύνθετης, ο Δημήτρης Μπάσης, ο Παναγιώτης Πετράκης και η Σαββέρια Μαργιολά, θα ερμηνεύσουν μερικά από τα πιο γνωστά έργα του.

Μαζί τους και οι εξαίρετοι μουσικοί της Λαϊκής Ορχήστρας Μίκης Θεοδωράκης, Θανάσης Βασιλάς, Γιάννης Ματσούκας, Νίκος Γκιόλιας, Δημήτρης Ανδρεάδης, Νίκος Σκομόπουλος, Λευτέρης Γρίβας, Αρτέμης Σαμαράς, Θεόδωρος Κουέλης, Ξενοφών Συμβουλίδης και Στέφανος Θεοδωράκης-Παπαγγελίδης.

