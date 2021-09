Life

“Άγριες Μέλισσες”: οι χαρακτήρες του γ΄ κύκλου (εικόνες)

Γνωρίστε τους ήρωες που θα κυριαρχήσουν στα πρώτα επεισόδια του γ΄ κύκλου της σειράς εποχής του ΑΝΤ1, μαζί με τα “μυστικά” και τα “κρυφά χαρτιά” τους.

Ο πολυαναμενόμενος Γ’ κύκλος της σειράς «Άγριες Μέλισσες» κάνει πρεμιέρα στον ΑΝΤ1 τη Δευτέρα 27 Σεπτεμβρίου, στις 22:00, και θα συγκλονίσει.

Λίγο πριν το Διαφάνι ανοίξει και πάλι τις πόρτες των σπιτιών του, λίγο πριν ξετυλίξει το νήμα του μύθου του, ρίχνουμε μια κρυφή ματιά στη ζωή κάποιων ηρώων…

ΕΛΕΝΗ (ΜΑΡΙΑ ΚΙΤΣΟΥ)

Η Ελένη, όπως και οι υπόλοιποι αγρότες, προσπαθεί να ορθοποδήσει μετά την απώλεια των χωραφιών της. Στο πλευρό της έχει τον Λάμπρο και τις αδελφές της, οι οποίες δεν είναι πια μαζί με τους Σεβαστούς. Η Ελένη και ο Λάμπρος, αφήνοντας πίσω το παρελθόν, μπορούν και πάλι να χτίσουν και να διεκδικήσουν την όμορφη ζωή που τόσο αξίζουν.

Μετά τη μέρα του πραξικοπήματος, όμως, η ζωή της Ελένης θα μετατραπεί σε εφιάλτη…

Η ευτυχία της δεν θα κρατήσει για πολύ. Τι θα γίνει όταν ο Λάμπρος βρεθεί στο στόχαστρο του καθεστώτος; Ποιος κρύβεται, πραγματικά, πίσω από τη στοχοποίησή του;

Η Ελένη θα βρεθεί για ακόμα μια φορά στο επίκεντρο των γεγονότων, αφού στο σπίτι των Σεβαστών έρχεται να εγκατασταθεί με την οικογένειά του, ο Ακύλας Μεγαρίτης, ο αδελφός του Αχιλλέα, αρχηγός των Αβάντων που σκοτώθηκε στο σπίτι των Σταμίραινων στο τέλος του Β’ κύκλου της σειράς.

Ο Ακύλας έρχεται με ισχυρή ατζέντα, βάζοντας στο στόχαστρο και τις αδελφές Σταμίρη.

Σε αυτή τη νέα σκοτεινή περίοδο, ένας άντρας από το παρελθόν, ο Ζάχος Λυκογιάννης, θα μπορούσε να αποδειχτεί ο καλύτερος σύμμαχος της Ελένης. Την εποχή του πολέμου και μετέπειτα στη δεκαετή απουσία του Λάμπρου, ο Ζάχος και η Ελένη είχαν έρθει πιο κοντά, ένα βήμα πριν αρραβωνιαστούν.

ΑΣΗΜΙΝΑ (ΕΛΛΗ ΤΡΙΓΓΟΥ)

Η Ασημίνα μένει με τις αδελφές της και το παιδί στο Διαφάνι. Έχει πια την επιμέλεια του μικρού Σέργιου και είναι σε διάσταση με τον Νικηφόρο, αναμένοντας την απόφαση που οριστικοποιεί το διαζύγιό τους. Για χάρη του παιδιού, προσπαθούν να διατηρούν μια καλή επικοινωνία, η σχέση τους όμως θα περάσει από 40 κύματα. Ο μικρός Σέργιος μεγαλώνει ευτυχισμένος, καθησυχάζοντας όσους ξέρουν την αλήθεια, το μεγάλο μυστικό, όμως, πάντα κινδυνεύει να αποκαλυφθεί…

Θέλοντας να κάνει μια αλλαγή στη ζωή της, η Ασημίνα πιάνει δουλειά στα γραφεία μιας εφημερίδας της Λάρισας, ως γραμματέας. Η γνωριμία της, όμως, με τον εκδότη της εφημερίδας, Πέτρο Ορφανίδη, θα την οδηγήσει σε άγνωστα μονοπάτια που θα τη φέρουν αντιμέτωπη με μεγάλα διλήμματα και αποφάσεις.

ΔΡΟΣΩ (ΔΑΝΑΗ ΜΙΧΑΛΑΚΗ)

Η Δρόσω δουλεύει στο πλευρό της Ουρανίας που τώρα έχει φτιάξει τη δική της μπουτίκ ρούχων στο Διαφάνι. Οι σχέσεις της με την Ασημίνα φαίνεται να έχουν αποκατασταθεί. Έχει φύγει, άραγε, το αγκάθι μιας έστω μικρής, αλλά ανθρώπινης αντιπαλότητας ανάμεσά τους για την καρδιά του μικρού Σέργιου;

Η Δρόσω έχει χωρίσει με τον Κωνσταντή. Παρ’ όλο που και οι δύο καταβάλλουν μεγάλη προσπάθεια να μείνουν μακριά ο ένας από τον άλλον, οι δρόμοι τους συναντιούνται και πάλι. Τον έχει ξεπεράσει πραγματικά;

Η γνωριμία της με τον γιο του Ακύλα, τον Λευτέρη, θα την οδηγήσει στον δρόμο του θεάτρου και του κινηματογράφου που εκείνη την εποχή γνώριζε μεγάλη άνθιση.

ΛΑΜΠΡΟΣ (ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΣ)

Με την έλευση της Δικτατορίας και του Μεγαρίτη στο χωριό, ο Λάμπρος, θα έρθει αντιμέτωπος με το σκληρό πρόσωπο του καθεστώτος. Όλα όσα ονειρευόταν για το υπόλοιπο της ζωής του με την Ελένη έμοιαζαν τόσο κοντά, αλλά ξαφνικά, για ακόμα μια φορά, θα μοιάζουν ένα μακρινό όνειρο.

Ο Λάμπρος θα βρεθεί εξόριστος στη Λέρο και παρά τις προσπάθειες της Ελένης να αποδείξει πως ο άντρας της δεν είναι τίποτα απ’ όσα τον κατηγορούν, εκείνος για να την προστατεύσει θα θέσει τον εαυτό του σε μεγάλο κίνδυνο.

ΔΟΥΚΑΣ (ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΑΚΟΥΡΗΣ)

Ο Δούκας ζει πια, μόνιμα, με τη Μυρσίνη στο αρχοντικό τους στη Λάρισα. Μετά τον χαμό των αδελφών του περνάει μια φάση απομόνωσης, ενώ η απόρριψη από τα τρία παιδιά τους είναι μεγάλο πλήγμα.

Η Δικτατορία θα φέρει τον Δούκα και πάλι στο προσκήνιο, καθώς η θέση του, αλλά και τα χρήματά του, έχουν κεντρίσει το ενδιαφέρον του καθεστώτος. Πολιτικοί, αλλά και κεντρικά πρόσωπα της νέας εξουσίας θα ήθελαν να τον έχουν στο πλευρό τους και να συνεργαστούν μαζί του.

Το ίδιο εποφθαλμιά και ο Ακύλας που, με αφορμή τον γάμο του Μελέτη και της κόρης του, επιχειρεί να τον πλησιάσει. Θα βρει ο Ακύλας τον ιδανικό σύμμαχο στο πρόσωπο του Δούκα ή θα γνωρίσει την άλλη του πλευρά;

Ο Δούκας, σύντομα, θα βρεθεί αντιμέτωπος με τα εγκλήματα του παρελθόντος. Η δίκη του για τον θάνατο του Θέμελη πλησιάζει. Ποιες είναι οι πιθανότητες να τη γλιτώσει, όταν αυτή τη φορά θα βρει απέναντί του τα ίδια του τα παιδιά;

ΜΥΡΣΙΝΗ (ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ)

Η Μυρσίνη προσπαθεί να προσαρμοστεί στη νέα της ζωή. Αν και η μετακόμιση στη Λάρισα την βάζει στην καρδιά μιας ζωντανής πόλης που της δίνει τη δυνατότητα ως σύζυγος εργοστασιάρχη να απολαμβάνει μια κοσμική ζωή, η απομάκρυνση των παιδιών της σκιάζει κάθε της χαρά. Ο Νικηφόρος δεν της επιτρέπει να βλέπει ούτε τον εγγονό της.

Με αφορμή την επικείμενη δίκη του Δούκα, η Μυρσίνη είναι αποφασισμένη να κάνει τα πάντα για να προσεγγίσει και πάλι τα παιδιά της και να ξαναενώσει την οικογένειά της. Θα τα καταφέρει;

Δεν συμπαθεί την οικογένεια Μεγαρίτη, όμως, κάποια στιγμή θα καταλάβει ότι αυτό που την ενώνει με τον Ακύλα είναι η αμοιβαία αντιπάθειά τους προς τις Σταμίραινες. Γιατί στην πραγματικότητα δεν έχει ξεπεράσει τα όσα έμαθε για τον τρόπο που έφυγε ο γιος της από τη ζωή. Και το κυριότερο, δεν θεωρεί ότι έχει αποδοθεί ακόμα πραγματική δικαιοσύνη για τον χαμό του παιδιού της.

ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ (ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΡΟΪΛΟΣ)

Η Δικτατορία βρίσκει τον Νικηφόρο να εργάζεται ως σύμβουλος του Νομάρχη Θεσσαλίας. Γράφει τους λόγους του και είναι το δεξί του χέρι. Παράλληλα, έχει ανοίξει μαζί με τον Κωνσταντή, ένα νυχτερινό κέντρο στη Λάρισα. Βρίσκεται σε διάσταση με την Ασημίνα και βλέπει τον γιο του σε προγραμματισμένες επισκέψεις. Την έχει, όμως, ξεπεράσει; Πώς θα αντιδρούσε αν εκείνη αποφάσιζε να συνεχίσει τη ζωή της με κάποιον άλλον άντρα;

Η τοποθέτηση ενός νέου καθεστωτικού Νομάρχη θα τον φέρει αντιμέτωπο με νέες εξελίξεις και αποφάσεις. Αποφεύγει, όμως, κάθε επαφή με τους γονείς του, παρ’ όλο που το όνομα του Δούκα Σεβαστού μετράει περισσότερο από ποτέ και τον φέρνει σε πλεονεκτική θέση έναντι άλλων.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ (ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΚΟΥΡΑΚΗΣ)

Ο Κωνσταντής ζει με τον Νικηφόρο στη Λάρισα και, παρ’ όλο που οι σχέσεις τους έχουν εξομαλυνθεί, έρχονται συχνά σε σύγκρουση, λόγω της διαφορετικότητας των χαρακτήρων τους. Ο Κωνσταντής, όμως, περνάει δύσκολα. Από τη μια ο χωρισμός του με τη Δρόσω, από την άλλη η απόρριψη των γονιών του και η διάλυση της φιλίας του με τον Μελέτη τον έχει αφήσει μετέωρο. Πνίγει την πίκρα του στο αλκοόλ, παρά τις προσπάθειες του Νικηφόρου να τον συνεφέρει.

Ένα νέο πρόσωπο στη ζωή του μοιάζει να είναι η ιδανική λύση για να ξεπεράσει τη Δρόσω. Μήπως, όμως, καταλήξει στην πιο θανάσιμη παγίδα για εκείνον;

ΠΗΝΕΛΟΠΗ (ΜΑΡΙΑ ΠΕΤΕΒΗ)

Η Πηνελόπη στο τέλος του Β’ κύκλου της σειράς έφυγε από το Διαφάνι και μετακόμισε στο Παρίσι για να σπουδάσει Νομική και να φτιάξει εκεί τη ζωή της, μακριά απ’ όλους. Τα γεγονότα και οι εξελίξεις θα την οδηγήσουν και πάλι πίσω στην Ελλάδα. Οι γονείς της θα έρθουν αντιμέτωποι με το σκληρό πρόσωπο μιας πραγματικής κυρίας Γραμματικού. Η επιστροφή της θα φέρει ξανά αναστάτωση και στη ζωή του Μελέτη.

ΜΕΛΕΤΗΣ (ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΕΡΟΝΤΙΔΑΚΗΣ)

Ο Μελέτης μετά τον χαμό της μητέρας του, έχει μπει σ΄ έναν δρόμο που δείχνει να μην έχει επιστροφή. Μένει στο σπίτι των Σεβαστών, χωρίς να νοιάζεται καθόλου για την κατακραυγή του χωριού. Ετοιμάζεται να παντρευτεί με την Κορίνα, την κόρη του Ακύλα Μεγαρίτη και προτείνει στον μέλλοντα πεθερό του να μείνουν όλοι μαζί στο σπίτι.

Η σχέση του με την Κορίνα είναι μια πεισματική προσπάθεια να αφήσει πίσω του το κεφάλαιο «Πηνελόπη» και να ξαναφτιάξει τη ζωή του. Η απόσταση που έχει βάλει ανάμεσά τους ο Κωνσταντής του έχει στοιχήσει ιδιαίτερα.

Είναι ο μοναδικός συνδετικός κρίκος της οικογένειας Μεγαρίτη, αλλά και των Σεβαστών με το Διαφάνι. Θα γίνει το πιόνι του Ακύλα ή του Δούκα; Ή μήπως θα παίξει το δικό του παιχνίδι;

ΚΑΠΟΙΟΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ

ΑΚΥΛΑΣ ΜΕΓΑΡΙΤΗΣ (ΑΙΜΙΛΙΟΣ ΧΕΙΛΑΚΗΣ)

Ο Ακύλας Μεγαρίτης είναι ένας εργολάβος, με ισχυρές σχέσεις με την κυβέρνηση των συνταγματαρχών και ιδρυτής της παρακρατικής οργάνωσης των Αβάντων. Εστέτ, καλλιεργημένος, γλυκομίλητος, ένας διπρόσωπος χαρακτήρας, αδίστακτος και εξουσιομανής. Λατρεύει το χρήμα και απολαμβάνει τη θέση και τη δύναμη που του προσφέρει το καθεστώς.

Μαθαίνοντας για τον θάνατο του αδερφού του έδωσε υπόσχεση στη μνήμη του να μην μείνει κανένας ατιμώρητος για τον θάνατό του.

Ο Ακύλας αποφυλακίζεται και είναι αποφασισμένος να κάνει τα πάντα για να τιμωρηθούν όσοι ευθύνονται για τον θάνατο του Αχιλλέα, αλλά και να πάρει την κοινωνική θέση που του αξίζει. Οι αγαστές του σχέσεις με το νέο καθεστώς θα τον καταστήσουν ισχυρό παίχτη και θα τον βοηθήσουν να βάλει μπρος τα σχέδιά του…

ΖΩΗ ΜΕΓΑΡΙΤΗ (ΜΑΡΚΕΛΛΑ ΓΙΑΝΝΑΤΟΥ)

Η Ζωή Μεγαρίτη είναι η σύζυγος του Ακύλα. Μια γοητευτική γυναίκα, η οποία εδώ και χρόνια ζει μέσα σε έναν γάμο που την καταπιέζει και την κάνει να ασφυκτιά. Σύντομα, θα βρει παρηγοριά σε έναν απαγορευμένο έρωτα. Όμως, ο έρωτάς της θα μπει στο στόχαστρο και θα αποτελέσει παγίδα τόσο για την ίδια όσο και για τον άνθρωπο που ερωτεύτηκε. Υπερπροστατευτική με τον γιο της, τον Λευτέρη, προσπαθεί να είναι πάντα η φωνή της συμφιλίωσης ανάμεσα σε εκείνον και τον πατέρα του. Ο επικείμενος γάμος της κόρης της, Κορίνας, με τον Μελέτη δεν τη βρίσκει σύμφωνη, αλλά πάνω απ’ όλα την ενδιαφέρει η ευτυχία της κόρης της. Η μετακόμιση της οικογένειάς της στο Διαφάνι δεν ήταν στις προτεραιότητές της, αλλά σύντομα θα βρεθεί και η ίδια στο επίκεντρο καθώς ο άντρας της, ο Ακύλας, θα δημιουργήσει πολλούς εχθρούς.

ΖΑΧΟΣ ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗΣ (ΝΙΚΟΣ ΚΟΥΡΗΣ)

Ο Ζάχος Λυκογιάννης έρχεται στο Διαφάνι μετά από πολύχρονη απουσία. Πριν από χρόνια, όταν ο Λάμπρος αποφάσισε να φτιάξει τη ζωή του μακριά από την Ελένη και εκείνη απογοητευμένη συνέχισε μόνη τον δρόμο της, ο Ζάχος στάθηκε δίπλα της. Οι δυο τους ήρθαν πιο κοντά και ένα βήμα πριν αρραβωνιαστούν. Όμως, αυτός ο αρραβώνας δεν έγινε ποτέ.

Τώρα, ο Ζάχος επιστρέφει ως Ταγματάρχης, αλλά και ως ένθερμος υποστηρικτής του καθεστώτος, με μεγάλη δύναμη και επιρροή. Από την πρώτη στιγμή, θα έρθει αντιμέτωπος με την υπόθεση του Λάμπρου και θα προσπαθήσει να τους βοηθήσει. Σύντομα, όμως, θα βρεθεί μπροστά σ’ ένα μεγάλο δίλημμα. Τα συναισθήματά του για την Ελένη δεν έχουν σβήσει και ο ίδιος θα γίνει, πολλές φορές, ανάχωμα στις δυσκολίες που της προκαλεί ο Ακύλας Μεγαρίτης.

Τι θα συμβεί, όμως, όταν θα πρέπει να επιλέξει στρατόπεδο; Θα προτιμήσει να στηρίξει την Ελένη που πάντα αγαπούσε ή τις πεποιθήσεις του και τους συντρόφους του;

ΠΕΤΡΟΣ ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ (ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΠΑΠΑΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ)

Ο Πέτρος Ορφανίδης είναι εκδότης της εφημερίδας «Ηχώ της Θεσσαλίας». Άνθρωπος ζεστός, ιδεαλιστής, ευγενής. Η εφημερίδα του ασχολείται μόνο με θέματα της Θεσσαλίας, αποφεύγοντας πολιτικές τοποθετήσεις και κακοτοπιές. Δείχνει σα να μην θέλει να μπλεχτεί στους επικίνδυνους καιρούς που ζει, όμως, σύντομα θα αποκαλύψει μια άλλη πλευρά του εαυτού του. Η Ασημίνα θα πιάσει δουλειά στην εφημερίδα του ως γραμματέας. Στο πλευρό του, θα ανακαλύψει έναν νέο κόσμο και θα οδηγηθεί μπροστά σε μεγάλα διλήμματα.

ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΜΕΓΑΡΙΤΗΣ (ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΣΙΚΛΗΣ)

Ο Λευτέρης γιός του Ακύλα και της Ζωής Μεγαρίτη. Έχει σπουδάσει αρχιτεκτονική και έχει συγκρουσιακή σχέση με τον πατέρα του Ακύλα. Μετά τη μετακόμισή τους στο Διαφάνι, ο πατέρας του φροντίζει να τον τοποθετήσει στο γραφείο του Νομάρχη στη Λάρισα. Εκεί, αρχίζει να ασχολείται με τα πολιτιστικά, με το «άρτος και θεάματα», προσπαθώντας να σταθεί στο ύψος των προσδοκιών του πατέρα του. Η γνωριμία του με τη Δρόσω θα είναι καταλυτική για τη μετέπειτα πορεία του.

ΚΟΡΙΝΑ ΜΕΓΑΡΙΤΗ (ΣΤΕΛΛΑ ΨΑΡΟΥΔΑΚΗ)

Η Κορίνα είναι κόρη του Ακύλα και της Ζωής Μεγαρίτη. Λατρεύει τον πατέρα της και είναι έτοιμη να ακολουθήσει τις εντολές του και τα όνειρά του για το μέλλον της. Είναι πολύ ερωτευμένη με τον Μελέτη και θαυμάζει την απλότητα, αλλά και την ευθύτητά του. Είναι έτοιμη να τον αρραβωνιαστεί. Η μετακόμισή της στο Διαφάνι τη γεμίζει όνειρα για την κοινή ζωή τους. Σύντομα, όμως, θα βρεθεί αντιμέτωπη με το παρελθόν του. Η επιστροφή της Πηνελόπης μπορεί να φέρει στην επιφάνεια το ένοχο μυστικό τους.

ΑΙΜΙΛΙΑ ΛΕΙΒΑΔΑ (ΜΑΡΙΑ ΚΑΛΛΙΜΑΝΗ)

Η Αιμιλία είναι αδελφή της Ζωής Μεγαρίτη. Διορίζεται με τη βοήθεια του καθεστώτος, ως νέα δασκάλα, στη θέση του Λάμπρου. Σκληρή, άκαμπτη, συντηρητική και πουριτανή ως το κόκαλο, κάνει δύσκολη τη ζωή της αδερφής της, αλλά και του χωριού με τη στάση της. Θαυμάζει και υπερασπίζεται τον Ακύλα, θεωρώντας τον πρότυπο ηθικής.

ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΚΑΛΟΓΕΡΑΣ (ΚΩΣΤΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΓΛΟΥ)

Ο Διονύσης Καλογεράς είναι ο τοποθετημένος από τη δικτατορική κυβέρνηση, νέος Νομάρχης, προϊστάμενος του Νικηφόρου, υποστηρικτής της κυβέρνησης. Είναι χωμένος στα πάντα, ελέγχει τους κοινοτάρχες, τους δημάρχους και είναι ο κινητήριος μοχλός για όσα θέλει να πετύχει ο Ακύλας στην περιοχή. Πειθήνιο όργανό τους, ανακατεύεται τόσο στα όσα γίνονται στη Λάρισα όσο και στο Διαφάνι, έχει μεγάλες φιλοδοξίες και πολιτικές βλέψεις, αλλά δεν έχει την ικανότητα να τα πετύχει.

ΝΤΟΥΝΙΑΣ (ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΛΑΚΗΣ)

Ο Ντούνιας είναι ασφαλίτης, το σκληρό πρόσωπο του καθεστώτος. Είναι άμεσος συνεργάτης του Ακύλα και θα λερώνει τα δικά του χέρια για λογαριασμό του, εκτελώντας τις εντολές που θα φέρουν τον Μεγαρίτη πιο κοντά στην πραγματοποίηση των στόχων του και των σχεδίων του.

ΘΕΜΗΣ ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΣ (ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΠΑΥΛΟΥ)

Ο Θέμης Δαμασκηνός είναι ο νέος διευθυντής του εργοστασίου του Δούκα. Μοντέρνος και κοσμοπολίτης, προσπαθεί να βρει τρόπους να απογειώσει τις πωλήσεις αν και ο Δούκας δεν συμφωνεί πάντα με τις μεθόδους του. Ως νέος συνεργάτης του Δούκα, δεν έχει κερδίσει ακόμα την απόλυτη εμπιστοσύνη του. Σύντομα όμως, θα βρει ως σύμμαχό του τη Μυρσίνη που μοιάζει να βρίσκεται πιο κοντά στον τρόπο σκέψης του και στις δικές του αντιλήψεις.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Σκηνοθεσία σειράς: Λευτέρης Χαρίτος

Σκηνοθέτες: Κώστας Αναγνωστόπουλος, Μιχάλης Κωνσταντάτος

Σενάριο: Μελίνα Τσαμπάνη, Πέτρος Καλκόβαλης

Διεύθυνση Φωτογραφίας: Βαγγέλης Κατριτζιδάκης, Γιώργος Παπανδρικόπουλος

Σκηνογράφος: Αντώνης Χαλκιάς

Ενδυματολόγος: Τριάδα Παπαδάκη

Μοντάζ: Λύδια Αντώνοβα

Εκτέλεση Παραγωγής: JK Productions

ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΟΥΝ

Μαρία Κίτσου, Έλλη Τρίγγου, Δανάη Μιχαλάκη, Κατερίνα Διδασκάλου, Λεωνίδας Κακούρης, Δημήτρης Γκοτσόπουλος, Αναστάσης Ροϊλός, Γιώργος Γεροντιδάκης, Γιάννης Κουκουράκης, Μαρία Πετεβή, Παύλος Ορκόπουλος, Γιώργος Σουξές, Θεοφανία Παπαθωμά, Χρήστος Πλαΐνης, Αλίκη Αλεξανδράκη, Αμαλία Καβάλη, Κωστής Σαββιδάκης, Αλέξανδρος Καλπακίδης, Ελένη Καρακάση, Βαγγέλης Αλεξανδρής, Γιώργος Ηλιόπουλος, Δανάη Λουκάκη, Γιάννης Βασιλώττος, Νίκος Λεκάκης, Βίκυ Διαμαντοπούλου, Κωνσταντίνος Δανίκας, Μαρία Αντουλινάκη, Γιάννης Νταλιάνης.

ΣΤΟΝ Γ’ ΚΥΚΛΟ ΜΠΑΙΝΟΥΝ ΔΥΝΑMIKA ΚΑΙ ΟΙ:

Αιμίλιος Χειλάκης, Νίκος Κουρής, Οδυσσέας Παπασπηλιόπουλος, Μαρκέλλα Γιαννάτου, Μαρία Καλλιμάνη, Λήδα Ματσάγγου, Κώστας Φιλίππογλου, Χρήστος Μαλάκης, Γιώργος Παπαπαύλου, Χρήστος Φωτίδης, Αννέτα Κορτσαρίδου, Δημήτρης Τσίκλης, Στέλλα Ψαρουδάκη, Προκόπιος Νεράντζης, Βασίλης Μπούτσικος κ.ά.

