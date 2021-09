Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Παπαευαγγέλου: 20000 ενεργά κρούσματα στην Ελλάδα

Ανησυχητική η κατάσταση που παρατηρείται στη βόρεια Ελλάδα και οι περιοχές με χαμηλή εμβολιαστική κάλυψη. "Καμπανάκι" και για την ενδοοικογεναική μετάδοση.



Σταθεροποίηση παρουσιάζει η επιδημιολογική εικόνα στη χώρα, ανέφερε η καθηγήτρια Παιδιατρικής Λοιμωξιολογίας και μέλος της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων Βάνα Παπαευαγγέλου. Προσέθεσε ότι καταγράφονται 2.24 νέα κρούσματα ανά ημέρα και τα ενεργά κρούσματα είναι 20.000.

«Η ματιά μας είναι στραμμένη στη Βόρεια Ελλάδα», είπε η κυρία Παπαευαγγέλου, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Αύξηση κατά 60% παρουσιάζει η Κοζάνη. Διπλασιασμό των κρουσμάτων η Ξάνθη. Υπερδιπλάσιο αριθμό κρουσμάτων παρουσιάζει η περιοχή της Θεσσαλονίκης».

Περιοχές με χαμηλή εμβολιαστική κάλυψη ανησυχούν τους επιστήμονες και όπως είπε, επικρατεί και πάλι η ενδοοικογεναική μετάδοση.

Αναφέρθηκε εκτενώς στα παιδιά, σημειώνοντας ότι ο αριθμός των νέων κρουσμάτων στα παιδιά δεν έχει παρουσιάσει αύξηση, και επανέλαβε την έκκληση για πιστή εφαρμογή των κανόνων αυτοδιαγνωστικού ελέγχου για τη μείωση των κρουσμάτων στη σχολική κοινότητα.

Ευχάριστο, όπως είπε, είναι το γεγονός ότι ο εμβολιασμός των εφήβων προχωρά.

