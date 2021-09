Υγεία - Περιβάλλον

“Υγεία πάνω απ΄ όλα”: πανάδες, κορεσμένα λιπαρά και αγγεία

Πλούσια η θεματολογία των εκπομπών υγείας του ΑΝΤ1, με την Φωτεινή Γεωργίου, που θα προβληθούν το Σάββατο και την Κυριακή.

Για 10η χρονιά, το «Υγεία πάνω απ’ όλα» παραμένει ο τηλεοπτικός προορισμός για τις πιο εμπεριστατωμένες ιατρικές συμβουλές και για την παρουσίαση των σημαντικότερων ζητημάτων που μας αφορούν. Κάθε Σαββατοκύριακο, η Φωτεινή Γεωργίου μας ενημερώνει για όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε σχετικά με τη σωματική, την ψυχική και την πνευματική μας υγεία.

Πώς βοηθούν οι ξηροί καρποί στη διαχείριση του βάρους μας;

Τι δείχνουν οι μελέτες για την 3 η δόση του εμβολίου κατά του κορονοϊού;

δόση του εμβολίου κατά του κορονοϊού; Πόσο επηρεάζει η ατμοσφαιρική ρύπανση την καρδιά και τα αγγεία μας;

Όλα αυτά θα τα ανακαλύψουμε μαζί το Σάββατο 25 Σεπτεμβρίου, στις 12:00.

Πώς αντιμετωπίζουμε αποτελεσματικά τις κηλίδες και τις πανάδες;

Ποιες είναι οι βλαβερές συνέπειες που έχουν τα κορεσμένα λιπαρά των γαλακτοκομικών;

Από τι κινδυνεύουν οι παχύσαρκες γάτες;

Οι απαντήσεις αυτή την Κυριακή 26 Σεπτεμβρίου, στις 12:00.

«Υγεία Πάνω Απ’ Όλα» με τη Φωτεινή Γεωργίου.

Κάθε Σαββατοκύριακο, στις 12:00, στον ΑΝΤ1!

