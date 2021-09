Πολιτική

Κεραμέως για γυναικοκτονίες: όλα ξεκινούν από την Παιδεία

Με αφορμή την πρόσφατη δολοφονία γυναίκας στη Ρόδο, η υπουργός Παιδείας τοποθετείται για τα συνεχή περιστατικά γυναικοκτονιών στη χώρα μας.

«Άλλη μια νέα γυναίκα, μία εκπαιδευτικός αυτή τη φορά, δολοφονείται», αναφέρει στον προσωπικό της λογαριασμό σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης η υπουργός Παιδείας, Νίκη Κεραμέως σχετικά με την πρόσφατη δολοφονία της 32χρονης γυναίκας στη Ρόδο.

«Για να σταματήσει πια αυτό το φαινόμενο και για να μην ακούσουμε ξανά για «άλλη μια γυναικοκτονία», επισημαίνει η κυρία Κεραμέως, «οφείλουμε όλοι να διδάξουμε στα παιδιά μας τον αλληλοσεβασμό και το δικαίωμα αυτοδιάθεσης, να μεγαλώσουμε τα αγόρια και τα κορίτσια μας με θάρρος και γνώση για τα όρια και την αξιοπρέπεια, τη δική τους και των άλλων».

Προσθέτει, πως «τελευταία βλέπουν το φως τής δημοσιότητας διαδοχικά φρικτά εγκλήματα με έναν κοινό παρονομαστή: συντρόφους, νυν ή πρώην, που θεωρούν ότι έχουν εξουσία στα σώματα και τις ζωές των γυναικών που βρέθηκαν στο δρόμο τους» και τονίζει: «Μπορεί να ακούγεται κοινότοπο, μα παραμένει μεγάλη αλήθεια: όλα ξεκινούν από την Παιδεία, το σχολείο, την οικογένεια, την κοινωνία».

Η Νίκη Κεραμέως καταλήγει λέγοντας, πως «η ελληνική κοινωνία αλλά και η εκπαιδευτική κοινότητα θρηνούν - ξανά. Ας είναι η τελευταία φορά».

