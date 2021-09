Κοινωνία

Γυναικοκτονία στην Ρόδο – Μπέης: Ο δράστης είχε χτυπήσει άσχημα την πρώην σύντροφό του

Για τον εφιάλτη που έζησε στα χέρια του δράστη της δολοφονίας της Ντόρας, μίλησε στον ΑΝΤ1, ο δικηγόρος της πρώην συντρόφου του.



Στον κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 και τον Νίκο Χατζηνικολάου μίλησε ο δικηγόρος της πρώην συντρόφου του δράστη της δολοφονίας της Ντόρας στην Ρόδο.

Σύμφωνα με την δικηγόρο Βασίλη Μπέη «υπάρχει μια αργοπορία στην διεκπεραίωση των μηνύσεων ακόμα και σε σοβαρές υποθέσεις όπως αυτή».

Μιλώντας για την πρώην σύντροφο του δράστη, ο κ. Μπέης είπε ότι είχε καταθέσει δυο μηνύσεις σε βάρος του.

Η μια ήταν για σωματική βία και απειλή, καθώς σύμφωνα με τον κ. Μπέη, πρώην σύντροφός της και δράστης της δολοφονίας της Ντόρας, την είχε χτυπήσει άσχημα μέσα στο σπίτι της. Η γυναίκα, όπως αποκάλυψε ο δικηγόρος της, πήγε και στο νοσοκομείο προκειμένου να διαπιστωθούν τα χτυπήματα και να καταγραφούν.

Η δεύτερη μήνυση, που κατέθεσε η πρώην σύντροφος, ήταν σύμφωνα με τον κ. Μπέη, όταν ο δράστης προσήλθε στην εργασία της για να την απειλήσει ότι αν δεν αποσύρει την πρώτη μήνυση θα ανεβάσει φωτογραφίες από προσωπικές της στιγμές στο διαδίκτυο.

