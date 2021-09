Πολιτική

Ακυρώθηκε η συνάντηση Μητσοτάκη - Ελπιδοφόρου στο Ground Zero

Στο πρόγραμμα του Πρωθυπουργού προστέθηκε συνάντηση με τη διευθυντική ομάδα της Wall Street Journal.

Δεν θα συναντηθούν τελικά το πρωί της Παρασκευής ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με τον Αρχιεπίσκοπο Αμερικής Ελπιδοφόρο, στην προγραμματισμένη ξενάγηση στον Ground Zero και τον ναό του Αγίου Νικολάου.

Επισήμως ως αιτία της αναβολής προβάλλεται η προσθήκη στο πρόγραμμα του κ. Μητσοτάκη συνάντησης με τη διευθυντική ομάδα (editorial board) της Wall Street Journal.

Ωστόσο, η αναβολή ερμηνεύεται ως έμπρακτη ένδειξη της δυσαρέσκειας της κυβέρνησης για την παρουσία του κ. Ελπιδοφόρου στα εγκαίνια του "Σπιτιού τη Τουρκίας", παρουσία του Ερντογάν και του Τατάρ.

Για την κίνηση του αρχιεπισκόπου Αμερικής, Ελπιδοφόρου είχε τοποθετηθεί ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, προϊδεάζοντας τρόπον τινά και για την τελευταία εξέλιξη.

Απαντώντας σε σχετικό ερώτημα, ο Γιάννης Οικονόμου είπε χαρακτηριστικά πως «μας ενόχλησε η κίνησή του» και συμπλήρωσε πως «η ελληνική κυβέρνηση εκφράζει την δυσαρέσκειά της».

Στην συνέχεια μιλώντας για το ενδεχόμενο συνάντησης του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη με τον αρχιεπίσκοπο Αμερικής, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε πως το πρόγραμμα του πρωθυπουργού είναι ρευστό και καταρτίζεται συνεχώς και θα υπάρξει εν συνεχεία ενημέρωση για οποιαδήποτε αλλαγή.

