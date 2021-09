Οικονομία

ΔΕΗ για ΔΕΔΔΗΕ: Macquarie, ο προτιμητέος επενδυτής

Οριστική απόφαση αναμένεται να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων.

Η ΔΕΗ Α.Ε. ενημερώνει ότι σε συνέχεια της από 10.9.2021 ανακοίνωσης, το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιχείρησης στη σημερινή του συνεδρίαση, αποφάσισε την ανάδειξη της Spear WTE Investments Sarl, μέλους του Macquarie Infrastructure and Real Assets Group (MIRA), ως προτιμητέου επενδυτή για την πώληση του 49% των μετοχών της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε..

Οριστική απόφαση αναμένεται να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων που προγραμματίζεται για τις 19 Οκτωβρίου 2021, η οποία αναμένεται να λάβει απόφαση και για την απόσχιση του Κλάδου του Δικτύου Διανομής της ΔΕΗ Α.Ε. και την εισφορά του στη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.

Οι Goldman Sachs Bank Europe SE και Eurobank SA ενήργησαν ως χρηματοοικονομικοί σύμβουλοι της ΔΕΗ Α.Ε., οι Milbank και Καρατζάς & Συνεργάτες ως εξωτερικοί νομικοί σύμβουλοι για τη συναλλαγή και η BNP Paribas παρείχε στο ΔΣ της ΔΕΗ Α.Ε. Fairness Opinion Letter.

