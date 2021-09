Υγεία - Περιβάλλον

Μητσοτάκης: Πρόσβαση σε ασφαλή και αποτελεσματικά εμβόλια παντού

Το μήνυμα του του Πρωθυπουργού στην ψηφιακή Σύνοδο για την αντιμετώπιση της πανδημίας, που διοργάνωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ

Την εντατικοποίηση των προσπαθειών για την διεύρυνση της πρόσβασης σε ασφαλή και αποτελεσματικά εμβόλια παντού, αλλά και την ανάγκη ανάληψης κοινών πρωτοβουλιών προκειμένου να υπάρξει η καλύτερη δυνατή ανταπόκριση στις προκλήσεις του αύριο υπογράμμισε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης σε μήνυμά του στην ψηφιακή Σύνοδο για την αντιμετώπιση της πανδημίας, που διοργάνωσε ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Επιπλέον, ο κ. Μητσοτάκης δεν παρέλειψε να επισημάνει πως πρέπει να αυξηθεί η χρηματοδότηση στην κατεύθυνση της αναβάθμισης του τομέα της Υγείας.

Ακολουθεί αναλυτικά το μήνυμα του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη:

"Εξοχότατοι, κυρίες και κύριοι,

Είναι μεγάλη μου χαρά που βρίσκομαι σήμερα μαζί σας, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας του Προέδρου Μπάιντεν για την κοινή μας μάχη ενάντια στην πανδημία η οποία κυριολεκτικά άλλαξε τον τρόπο που ο κόσμος σκέφτεται και δρα.

Ο κορονοϊός μπορεί να χτύπησε αδιακρίτως, αλλά οι συνέπειές του δεν έγιναν εξίσου αισθητές από όλους. Οι λιγότερο προνομιούχοι προ πανδημίας έχουν υποστεί και τις βαρύτερες συνέπειες από αυτή.

Συνεπώς, θα πρέπει να εντατικοποιήσουμε τις προσπάθειές μας για τη διεύρυνση της πρόσβασης σε ασφαλή και αποτελεσματικά εμβόλια παντού. Αν θέλουμε να ελαχιστοποιήσουμε τις επιπτώσεις της πανδημίας τα επόμενα χρόνια, διακυβερνητικές οργανώσεις, κυβερνήσεις και η φαρμακευτική βιομηχανία θα πρέπει τώρα να ηγηθούν της προσπάθειας, προωθώντας συντονισμένες δράσεις για την πρόσβαση και την ισότητα στον εμβολιασμό σε παγκόσμια κλίμακα τους επόμενους μήνες.

Είμαι, ασφαλώς, περήφανος για τον ρόλο που ήδη έχει διαδραματίσει η Ελλάδα στην διεθνή προσπάθεια να χτιστεί ένα παγκόσμιο «τείχος ανοσίας». Από την Ουκρανία έως τη Ρουάντα, από τη Λιβύη έως την Ιορδανία, έχουμε δωρίσει 1,3 εκατομμύρια δόσεις εμβολίων μέχρι στιγμής και έπονται 1 εκατομμύριο δόσεις ακόμα τις επόμενες εβδομάδες. Το κάναμε είτε σε διμερές επίπεδο είτε μέσω του μηχανισμού COVAX, ενώ τους επόμενους μήνες σχεδιάζουμε την παράδοση 3 εκατομμυρίων επιπλέον δόσεων.

Είμαι επίσης περήφανος για τις προσπάθειες των επιστημόνων μας, των γιατρών, των μηχανικών, των ανθρώπων που καινοτομούν -όχι μόνο στην καθημερινή μάχη ενάντια στην Covid-19 στην Ελλάδα- αλλά για την εθελοντική προσφορά τους σε όλο τον πλανήτη. Σπουδαίοι άνθρωποι, όπως αυτοί που βρίσκονται πίσω από τον σχεδιασμό και το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας ενός αναπνευστήρα χαμηλού κόστους, που μπορεί να παραχθεί σε χώρες που αντιμετωπίζουν οξεία έλλειψη συσκευών παροχής οξυγόνου.

Κυρίες και κύριοι, εάν αυτή η υγειονομική κρίση μας δίδαξε κάτι, αυτό είναι ότι στο σημερινό διασυνδεδεμένο κόσμο δεν μπορούμε να δρούμε μόνοι μας. Μόνο αν διδαχθούμε από την εμπειρία των τελευταίων 18 μηνών, εάν συνεργαστούμε, εάν αναλάβουμε πρωτοβουλίες τώρα, θα μπορέσουμε να προετοιμαστούμε καλύτερα για τις προκλήσεις του αύριο, προκλήσεις που δεν μπορούμε πια να αντιμετωπίζουμε κατά μόνας.

Για το λόγο αυτό, η προσέγγιση «One Health», η οποία αναγνωρίζει τη σύνδεση ανθρώπων, ζώων και του κοινού τους φυσικού περιβάλλοντος και συσπειρώνει οργανώσεις και φορείς από διαφορετικούς τομείς, είναι ζωτικής σημασίας σε όλα τα επίπεδα διαμόρφωσης πολιτικής.

Πρόκειται για μία προσέγγιση που λαμβάνει υπόψη τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, όχι μόνο στο περιβάλλον αλλά και στην υγεία και την ευζωία μας, μέσω αλλαγών που επιφέρει σε ζητήματα όπως η εφοδιαστική αλυσίδα για τα τρόφιμα, οι συνθήκες διαβίωσης, η ατμοσφαιρική ρύπανση αλλά και οι μεταναστευτικές τάσεις. Αναγνωρίζει επίσης ότι η ανθεκτικότητα των μικροβίων (Antimicrobial resistance - AMR) συνιστά απειλή για την τεράστια πρόοδο της σύγχρονης ιατρικής -επιτομή της προόδου αυτής είναι η μάχη ενάντια στην Covid-19.

Θα πρέπει επιπροσθέτως να εξετάσουμε πώς οι θεσμοί που προσφέρουν χρηματοδότηση για αναπτυξιακούς σκοπούς μπορούν να αυξήσουν το μερίδιο της χρηματοδότησης που διατίθεται για την υγεία και το παγκόσμιο κοινό καλό. Η θέσπιση ενός Παγκόσμιου Συμβουλίου Υγείας μπορεί και θα πρέπει να είναι μέρος της απάντησης, προωθώντας καλύτερο συντονισμό μεταξύ κυβερνήσεων και διεθνών οργανισμών για τη διαμόρφωση υγειονομικών, οικονομικών και χρηματοδοτικών πολιτικών.

Ως παγκόσμια κοινότητα έχουμε υποστεί πολύ μεγάλες απώλειες από την πανδημία, αλλά επίσης κατακτήσαμε νέες «κορυφές» στα πεδία της έρευνας, της ανάπτυξης και των επιστημονικών επιτευγμάτων.

Σήμερα -περισσότερο παρά ποτέ- πρέπει να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε από κοινού σε αυτή την κατεύθυνση, με στόχο να αντιμετωπίσουμε αυτή την πρόκληση και να προετοιμαστούμε καλύτερα για την επόμενη: ενισχύοντας την παγκόσμια διακυβέρνηση για θέματα υγείας, τη διαφάνεια και τη λογοδοσία, κάνοντας πιο έξυπνες επενδύσεις και οικοδομώντας τα ανθεκτικά συστήματα υγείας του μέλλοντος.

Σας ευχαριστώ"

