Κοινωνία

Κύθνος: συναγερμός για ακυβέρνητο ιστιοφόρο

Πρόκειται για σκάφος με 6 επιβαίνοντες που εξέπεμψε σήμα κινδύνου 0,5 ναυτικά μίλια δυτικά του νησιού.

Συναγερμός έχει σημάνει στο Λιμενικό Σώμα για ένα ιστιοφόρο που πλέει ακυβέρνητο, ανοιχτά της Κύθνου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για σκάφος με 6 επιβαίνοντες που εξέπεμψε σήμα κινδύνου 0,5 ναυτικά μίλια δυτικά του νησιού, ύστερα από μηχανική βλάβη.

Στο σημείο σπεύδει ρυμουλκό του Λιμενικού Σώματος υπό τον συντονισμό του EKΣEΔ, ενώ στην περιοχή πνέουν βόρειοι άνεμοι 5-6 μποφόρ.

Πηγή: lawandorder.gr

