Super League: Ο Βόλος στο... “ρετιρέ”

Η ομάδα του Αμπασκάλ νίκησε και τον Ατρόμητο.

Η κορυφή της Super League μετά την ολοκλήρωση της 3ης αγωνιστικής... χωράει μόνο έναν: Κι αυτός είναι ο τρομερός Βόλος του 32χρονου κόουτς Γκιγιέρμο Αμπασκάλ, ο οποίος νίκησε με το εμφατικό 3-0 (και) τον Ατρόμητο, έκανε το «3 στα 3» και βλέπει όλους τους υπόλοιπους από το πιο ψηλό σκαλί της βαθμολογίας.

Ο Κέβιν Ροσέρο στο 59’, ο Φαν Φέερτ στο 90’ και ο Τερεζίου στο 6ο λεπτό των καθυστερήσεων, «υπέγραψαν» τη νίκη της ομάδας της Μαγνησίας, παρέμειναν στα χαμηλά βαθμολογικά «στρώματα» οι Περιστεριώτες.

Μόλις στο 4ο λεπτό από προσπάθεια του Ροσέρο, ο διαιτητής Τζήλος έδειξε πέναλτι στην παρέμβαση του Κυριάκου Παπαδόπουλου, ωστόσο, έπειτα από υπόδειξη του VAR, ο Λαρισαίος ρέφερι πήγε σε on field review, αλλάζοντας την απόφασή του (έκρινε ότι η μπάλα βρήκε στο στήθος του διεθνούς κεντρικού αμυντικού του Ατρόμητου).

Στο 12’ ο Γκρίλο απέκρουσε εντυπωσιακά στη γωνία του την κεφαλιά του Γκρίλο (από φάουλ του Φερνάντες), ενώ στο 13’ ο Κουλούρης δοκίμασε το πόδι του λίγα μέτρα έξω απ’ την περιοχή, όμως το σουτ που επιχείρησε πέρασε πάνω από τα δοκάρια του Κλέιμαν.

Στο 29’ ξανά ο Γκρίλο σηκώθηκε πιο ψηλά απ’ όλους στο κόρνερ του Ρεγκατέν, όμως η κεφαλιά του πέρασε λίγο άουτ από το αριστερό δοκάρι του Πίριτς, ενώ το ίδιο συνέβη και στο 41’ μετά τη σέντρα του Πουρίτα.

Στο τελευταίο λεπτό του ημιχρόνου, ο Μουνίθ εκτέλεσε ένα εξαιρετικό φάουλ από πλάγια δεξιά με την μπάλα να μην του κάνει το... χατίρι και να περνάει ελάχιστα άουτ από το αριστερό δοκάρι του Κλέιμαν.

Στην εκκίνηση του δευτέρου ημιχρόνου ο Ατρόμητος πήρε την κατοχή της μπάλας, όμως ο Βόλος ήταν εκείνος που βρήκε δίκτυα στο 59’ με τον Κέβιν Ροσέρο. Από κάθετη πάσα του Φερνάντες ο Μπαρτόλο βγήκε τετ-α-τετ, νικήθηκε από τον Πίριτς, όμως ο Φαν Φέερτ πήρε το «ριμπάουντ» και... σέρβιρε προς τον Ουρουγουανό μεσοεπιθετικό, ο οποίος έκανε από κοντά το 1-0.

Ο Άνχελ Λόπεθ «φόρτωσε» την επίθεσή του στο τελευταίο 20λεπτο, προκειμένου να αναζητήσει το γκολ της ισοφάρισης, όμως ο Βόλος ήταν εκείνος που έφτασε ξανά κοντά στο γκολ στο 81’ με τη νέα κεφαλιά του Γκρίλο (από κόρνερ του Μπαρτόλο) που πέρασε λίγο άουτ.

Στο 88’ από εξαιρετική συνεργασία των Φεράρι και Μπαρτόλο, ο τελευταίος μπήκε στην περιοχή κι ανατράπηκε από τον Ντένιτς. Ο Φαν Φέερτ ανέλαβε την εκτέλεση δύο λεπτά αργότερα και δεν αστόχησε, κάνοντας το 2-0 και σημειώνοντας το τρίτο εφετινό τέρμα του, που τον έφερε στην πρώτη θέση του πίνακα των σκόρερς.

Το... κερασάκι στην «τούρτα» της νίκης και το τελικό 3-0 σημείωσε στο 6ο λεπτό των καθυστερήσεων ο Τερεζίου με κοντινό πλασέ, έπειτα από ασίστ του Μπαρτόλο, δίνοντας διαστάσεις θριάμβου στη νίκη του Βόλου.



Οι συνθέσεις:

ΒΟΛΟΣ (Γκιγιέρμο Αμπασκάλ): Κλέιμαν, Πουρίτα, Ρομέρο, Γκρίλο, Φεράρι, Τσοκάνης, Μπαρτόλο, Φερνάντες (83’ λ.τρ. Σοάρες), Ροσέρο (67’ Νίνης), Ρεγκατέν, Φαν Φέερτ (90’+3’ Τερεζίου).

ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ (Άνχελ Λόπεθ): Πίριτς, Βασιλαντωνόπουλος (88’ Κιβρακίδης), Κ. Παπαδοπουλος, Στρούγγης, Καστεγιάνο, Σάλομον (71’ Αθανασίου), Ντένιτς, Κωτσόπουλος, Μουνίθ, Σπιριντονοβιτς (71’ Μ. Τζαβίδας), Κουλούρης.

