Μητσοτάκης σε Γκουτέρες: Η Ελλάδα σταθερά υπέρμαχος της ειρήνης

Συνάντηση του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη με τον ΓΓ του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες στη Νέα Υόρκη.

Το Κυπριακό, η κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο και οι πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει η Ελλάδα για την στροφή προς μία πράσινη οικονομία, οι οποίες ευθυγραμμίζονται με τους στόχους του ΟΗΕ για την προστασία του περιβάλλοντος και του κλίματος συζητήθηκαν στη συνάντηση του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη με τον ΓΓ του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες στη Νέα Υόρκη.

Ο πρωθυπουργός σημείωσε πως η Ελλάδα είναι σταθερά υπέρμαχος της ειρήνης, της σταθερότητας και της πολυμερούς συνεργασίας στην Ανατολική Μεσόγειο, στη βάση του Διεθνούς Δικαίου, της Σύμβασης του ΟΗΕ για το Δίκαιο της Θάλασσας (UNCLOS) και των αρχών καλής γειτονίας.

Μάλιστα, παρουσίασε την τουρκική παραβατικότητα εις βάρος των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας μας, κατά παράβαση του Χάρτη των ΗΕ και της UNCLOS.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν παρέλειψε να υπογραμμίσει ότι το μοναδικό πλαίσιο διαπραγμάτευσης για την επίλυση του Κυπριακού ορίζεται ξεκάθαρα από τα δεσμευτικά ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, τα οποία προβλέπουν λύση Διζωνικής, Δικοινοτικής Ομοσπονδίας με μία κυριαρχία, μία διεθνή προσωπικότητα και μία ιθαγένεια.

Τόνισε ότι προτάσεις που κινούνται σε διαφορετική κατεύθυνση δεν μπορούν να γίνουν αποδεκτές ως βάση συζήτησης και ως εκ τούτου απορρίπτονται.

Κατά τη συνάντηση εξετάστηκαν επίσης οι εξελίξεις στη Λιβύη. Ο κ. Μητσοτάκης εξέφρασε την υποστήριξη της χώρας μας στις προσπάθειες των Ηνωμένων Εθνών για τη διεξαγωγή ελεύθερων εκλογών στον καθορισμένο χρόνο, καθώς και την αποχώρηση όλων των ξένων δυνάμεων από την Λιβύη.

Σε ό,τι αφορά το Μεταναστευτικό, σημείωσε ότι η Ελλάδα έχει σηκώσει μεγάλο βάρος, ενώ έκανε ιδιαίτερη αναφορά στη φιλοξενία που παρέχει η χώρα μας σε όσους δικαιούνται διεθνούς προστασίας και ιδιαίτερα σε ευάλωτες ομάδες, όπως οι ασυνόδευτοι ανήλικοι.

Ο πρωθυπουργός εξέφρασε τη στήριξη της Ελλάδας προς τις προσπάθειες του Γενικού Γραμματέα για την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης, σημειώνοντας πως η προστασία του περιβάλλοντος αποτελεί κεντρικό άξονα της πολιτικής της ελληνικής κυβέρνησης.

