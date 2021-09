Κόσμος

Ελπιδοφόρος: Λυπάμαι για την οδύνη που προκάλεσα σε Κύπριους και Ελληνοαμερικανούς

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Είμαστε όλοι ενωμένοι στην υπεράσπιση των εθνικών μας συμφερόντων, τονίζει ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής

Τη λύπη του για την «οδύνη» που προκάλεσε στους «Κύπριους και τους Ελληνοαμερικανούς αδελφούς του», εξέφρασε με ανακοίνωσή του ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής, Ελπιδοφόρος, μετά τις αντιδράσεις που προκλήθηκαν από την παρουσία του στα εγκαίνια του «Σπιτιού τη Τουρκίας», παρουσία του Ερντογάν και του Τατάρ.

Αναλυτικά η δήλωση του Αρχιεπισκόπου Αμερικής:

«Ως έλληνας της Κωνσταντινούπολης έχω βιώσει εγώ και η οικογένειά μου τις φοβερές συνέπειες του ξεριζωμού από τις πατρογονικές μας εστίες, όπως πλήθος συμπατριωτών μου, αλλά και των Ιμβρίων και των Τενεδίων, λόγω μιάς ακόμα έξαρσης του κυπριακού ζητήματος τη δεκαετία του 70. Έχω μεγαλώσει με αυτό τον πόνο, γι? αυτό και καταλαβαίνω τον πόνο των κυπρίων αδελφών μας, όπως και τα αισθήματά τους και τις αντιδράσεις τους. Θεωρώ ότι είναι εκφράσεις πόνου ανθρώπων που έχασαν τα πάντα: περιουσίες, πατρίδες, όνειρα, οικογένεια, συγγενείς.

Θέλω, λοιπόν, να δηλώσω σε όλους ότι η παρουσία μου στην εκδήλωση της Δευτέρας, δε θα μπορούσε ποτέ να αποτελεί αναγνώριση μιας συμφοράς, μιας προσφυγιάς, μιας κατοχής. Η παρουσία μου είχε πάντα τον ίδιο σταθερό προσανατολισμό: τον έντιμο και θαρραλέο διάλογο, για ένα μέλλον με ειρήνη και προστασία της θρησκευτικής ελευθερίας. Είμαστε όλοι ενωμένοι στην υπεράσπιση των εθνικών μας συμφερόντων, ο καθένας με τον τρόπο του και με το ρόλο του. Αλλά ενωμένοι, προσηλωμένοι στον ίδιο στόχο.

Λυπάμαι ειλικρινά για την οδύνη που άθελά μου προκάλεσα σε Κύπριους και Ελληνοαμερικανούς αδελφούς μου, ιδιαίτερα στο αγαπημένο μου ποίμνιο. Προσεύχομαι να βρεθεί μια δίκαιη και βιώσιμη λύση στη μαρτυρική Κύπρο, όπως την προσδοκά ο Κυπριακός λαός, με βάση το διεθνές δίκαιο και την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, σύμφωνα με τις αποφάσεις του ΟΗΕ, και εργάζομαι για αυτό το σκοπό.

Η Ελληνορθόδοξη Αρχιεπισκοπή Αμερικής βρίσκεται έναν αιώνα δίπλα στον απανταχού Ελληνισμό, υπερασπιζόμενη τις προσδοκίες του. Η ενότητά μας είναι η διακονία και το χρέος μου».

Ειδήσεις σήμερα:

Μητσοτάκης σε Γκουτέρες: Η Ελλάδα σταθερά υπέρμαχος της ειρήνης

Γυναικοκτονία στην Ρόδο – Φίλη Ντόρας: Ο δράστης είχε χακάρει και τον υπολογιστή της

Αγρίνιο: Απάνθρωπες συνθήκες διαβίωσης για τον Σπύρο Λάιο (εικόνες)