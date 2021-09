Κόσμος

Η CIA απομάκρυνε τον σταθμάρχη της στη Βιέννη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Με αφορμή τον τρόπο που χειρίστηκε φερόμενα κρούσματα του λεγόμενου Συνδρόμου της Αβάνας.

Η αμερικανική υπηρεσία κατασκοπείας, η CIA, απομάκρυνε από τη θέση του τον σταθμάρχη της στην πρεσβεία των ΗΠΑ στη Βιέννη, εξαιτίας επικρίσεων για τον ανεπαρκή τρόπο που χειρίστηκε φερόμενα κρούσματα του λεγόμενου Συνδρόμου της Αβάνας, έγραψε χθες Πέμπτη η εφημερίδα The Washington Post.

Η εφημερίδα, η οποία επικαλείται πρώην και νυν αξιωματούχους των ΗΠΑ που της μίλησαν υπό τον όρο να μην κατονομαστούν, εξήγησε πως η καθαίρεση του σταθμάρχη σκοπό είχε να σταλεί το μήνυμα στα στελέχη της υπηρεσίας και άλλους ότι πρέπει να αντιμετωπίζουν σοβαρά το Σύνδρομο της Αβάνας, μια σειρά ανεξήγητων προβλημάτων υγείας που περιλαμβάνουν πονοκεφάλους, ναυτία, ζαλάδα, απώλεια μνήμης κ.λπ.

Η CIA δεν απάντησε αμέσως όταν το πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς της ζήτησε να σχολιάσει το δημοσίευμα.

Σύμφωνα με την Πόουστ, δεκάδες μέλη του αμερικανικού προσωπικού στην πρωτεύουσα της Αυστρίας, διπλωμάτες και κατάσκοποι, καθώς και παιδιά των Αμερικανών απεσταλμένων, παρουσίασαν συμπτώματα του συνδρόμου.

Ο διευθυντής της CIA, ο Ουίλιαμ Μπερνς, δήλωσε τον Ιούλιο πως περίπου 100 μέλη της CIA και συγγενείς τους είναι ανάμεσα στους περίπου 200 Αμερικανούς αξιωματούχους και συγγενείς τους που πάσχουν από το Σύνδρομο της Αβάνας.

Ανεξήγητα προβλήματα υγείας άρχισαν να αναφέρονται από εργαζόμενους στην αμερικανική πρεσβεία στην Κούβα το 2016.

Πέρυσι επιτροπή της Εθνικής Ακαδημίας Επιστημών των ΗΠΑ κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η πιο ευλογοφανής θεωρία είναι πως το Σύνδρομο της Αβάνας οφείλεται στην εκπομπή «κατευθυνόμενης ενέργειας παλλόμενης ραδιοσυχνότητας».

Κατά τον κ. Μπερνς, υπάρχει «πολύ ισχυρή πιθανότητα» το Σύνδρομο να προκαλείται εσκεμμένα και να ευθύνεται η Ρωσία. Η Μόσχα διαψεύδει πως έχει οποιαδήποτε ανάμιξη.

Ειδήσες σήμερα:

Καταλονία: Ο Πουτζντεμόν συνελήφθη στην Ιταλία

Κορονοϊός - ΕΟΔΥ: τα 165 σημεία για δωρεάν rapid test την Παρασκευή

Καιρός: βελτίωση με τοπικές βροχές και κρύο την Παρασκευή