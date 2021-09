Κοινωνία

Γυναικοκτονία στη Ρόδο - Μπέης: Είχε βγάλει όπλο και σημάδευε την πρώην σύντροφό του (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Για το βίαιο παρελθόν του δράση και αυτόχειρα και τις καταδίκες σε βάρος του μίλησε στην εκπομπή του ΑΝΤ1, "Καλημέρα Ελλάδα" ο δικηγόρος της πρώην συντρόφο του, Βασίλης Μπέης.

Για το βίαιο παρελθόν του δράση της δολοφονίας της Ντόρας στην Ρόδο και τις καταδίκες σε βάρος του μίλησε στην εκπομπή του ΑΝΤ1, "Καλημέρα Ελλάδα" ο δικηγόρος της πρώην συντρόφο του, Βασίλης Μπέης.

Ο κ. Μπέης δήλωσε ότι η πελάτισσά του περιέγραφε τον 40χρονο δολοφόνο ως βίαιο, χειριστικό και επιθετικό. Μάλιστα όπως αποκάλυψε ο 40χρονος "είχε βγάλει όπλο και σημάδευε την πρώην σύντροφό του".

"Η εντολέας μου, είχε κάνει δυο φορές μήνυση στο δράστη για σωματική βία αλλά και εκβιασμό", ανέφερε ο δικηγόρος.

Όπως είπε ο κ. Μπέης, στο άκουσα της τραγικής είδησης η πρώην σύντροφός του είπε "Δεν πρόλαβα να προειδοποιήσω το κορίτσι αυτό".

Για το αν μπορεί η Αστυνομία να προλάβει εγκλήματα σε περιπτώσεις που υπάρχουν καταγγελίες για απειλή ο κ. Μπέης είπε "ότι τις περισσότερες φορές οι διωκτικές Αρχές κάνουν καλά της δουλειά τους", ωστόσο συμπλήρωσε ότι «υπάρχει μια αργοπορία στην διεκπεραίωση των μηνύσεων ακόμα και σε σοβαρές υποθέσεις όπως αυτή».

Λ'ίγο αργότερα, ο δικηγόρος μίλησε και στην εκπομπή "Το Πρωινό" αποκαλύπτοντας ότι ο δολοφόνος της Ντόρας είχε απειλήσει με καραμπίνα - προφανώς την ίδια με την οποία σκότωσε την άτυχη εκπαιδευτικό - την πρώην σύντροφο του.

Καταλονία: Ο Πουτζντεμόν συνελήφθη στην Ιταλία

Κορονοϊός - ΕΟΔΥ: τα 165 σημεία για δωρεάν rapid test την Παρασκευή

Καιρός: βελτίωση με τοπικές βροχές και κρύο την Παρασκευή